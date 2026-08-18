Altercado en Casco Antiguo: Policía aclara qué ocurrió entre estadounidenses y un mexicano

La Policía Nacional confirmó que durante la madrugada de este sábado 15 de agosto se registró un altercado en una discoteca, en Panamá, entre ciudadanos estadounidenses y una persona de nacionalidad mexicana.

La aclaración surge luego de que en redes sociales circularan reportes sobre un supuesto incidente ocurrido durante la visita del ciudadano mexicano al país.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional a La Estrella de Panamá, tras conocerse el hecho se activó el procedimiento correspondiente con la participación de agentes de la Policía Nacional y de la Policía de Protección de Sedes Diplomáticas.

Todos los involucrados fueron trasladados a una subestación policial para atender la situación y determinar las acciones correspondientes.

La Policía Nacional indicó que al ciudadano mexicano se le brindó apoyo para presentar su caso ante el juez de paz. Posteriormente, también fue asistido y trasladado para interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía.