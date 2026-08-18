Altercado en Casco Antiguo: Policía aclara qué ocurrió entre estadounidenses y un mexicano

La Policía Nacional confirmó que durante la madrugada de este sábado 15 de agosto se registró un altercado en una discoteca, en Panamá, entre ciudadanos estadounidenses y una persona de nacionalidad mexicana.
La aclaración surge luego de que en redes sociales circularan reportes sobre un supuesto incidente ocurrido durante la visita del ciudadano mexicano al país.
De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional a La Estrella de Panamá, tras conocerse el hecho se activó el procedimiento correspondiente con la participación de agentes de la Policía Nacional y de la Policía de Protección de Sedes Diplomáticas.
Todos los involucrados fueron trasladados a una subestación policial para atender la situación y determinar las acciones correspondientes.
La Policía Nacional indicó que al ciudadano mexicano se le brindó apoyo para presentar su caso ante el juez de paz. Posteriormente, también fue asistido y trasladado para interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía.
La institución calificó el hecho como una situación penosa ocurrida entre individuos luego de permanecer en un establecimiento nocturno durante horas de la madrugada.
La Policía Nacional recalcó que, independientemente de la nacionalidad de las personas involucradas, sus agentes actuaron en todo momento conforme al procedimiento establecido y dentro de las facultades que permite la ley.
“Indistintamente de su nacionalidad, la Policía Nacional siguió en todo momento el procedimiento que corresponde hasta donde nos permite la ley con cada uno de los involucrados”, señaló la institución.
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