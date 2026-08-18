Jamal Musiala se vuelve a desplomar en pleno partido y enciende la alarma en el Bayern

Mucha preocupación en el seno del Bayern Múnich por el estado de salud de Jamal Musiala . Uno de los mejores jugadores de su generación volvió a sufrir un desmayo en pleno partido, esta vez en un duelo amistoso ante el Heidenheim.

Este fue el segundo desmayo de sufre el mediocampista del cuadro teutón que sufre en apenas cuatro días . Musiala salió desde el banquillo ante el Heidenheim y disputó apenas ocho minutos antes de desplomarse sobre el césped. Rápidamente los jugadores fueron a asistirlo y el cuerpo médico saltó de inmediato para atender al futbolista de apenas 23 años.

Esta escena se repitió de manera similar días atrás en el amistoso ante el RB Leizpig cuando Musiala se desplomó por primera vez, esto cuando corría el minuto 86 de partido. El alemán empezó a caer como si fuese en cámara lenta, hasta que recibió ayuda de uno de sus compañeros para no caer de forma inoportuna. Curiosamente ante el Leipzig, Musiala también entró de cambio y anotó uno de los goles de la victoria 3-1.

Tras este primer episodio, el cuadro alemán acudió a las redes sociales para informar que Musiala estaba bien y en recuperación. Su desvanecimiento había sido producto del calor y la deshidratación que tenía el jugador.

Luego del último desplome que sufrió Musiala, el propio jugador comunicó que se encontraba bien de salud y señaló que le han “diagnosticado una disfunción neurológica”, pero que es “altamente tratable”.

“Entiendo que muchos estén preocupados. Hoy quiero disipar esas dudas y explicar la situación. Me han diagnosticado unas crisis de desconexiones breves y temporales (pero altamente tratables) causadas por una disfunción neurológica”, explicó el jugador en sus redes sociales.

“Estas pueden provocar incidentes como los ocurridos recientemente, por ejemplo, en el partido contra el Leipzig o en el encuentro en Heidenheim. Sé que a primera vista pueden parecer alarmantes, pero para mí, actualmente, son simplemente parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo una atención médica excelente y me mantengo muy optimista”, resaltó el futbolista del Bayern Múnich.

A pesar de este diagnóstico, Musiala rescató que “no existe ningún riesgo adicional para mi salud”. El mediocampista ha estado en constante contacto con médicos y especialistas para afrontar este desafío que tiene por delante.

“Espero que esto los ayude a comprender mejor la situación. Al mismo tiempo, les pido comprensión, ya que deseo mantener este asunto en el ámbito privado, compartiéndolo únicamente con mi círculo más cercano, el club y los especialistas médicos”, finalizó.