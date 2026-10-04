Colombia se apoya en café y naturaleza para recuperar el turismo tras el terremoto

Los frutos del café son rojos y dulces: es lo que aprecian los miles de turistas que, desde diferentes partes del mundo, visitan los inmensos cafetales que rodean Manizales, capital del departamento colombiano de Caldas (centro-oeste), y que ayudan a reactivar su turismo después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

“La magia no desaparece, sigue intacta”, sentencia Juan Pablo Echevarría, dueño de la Hacienda Venecia. “Vamos a continuar, hay que reconstruir y darle fuerza a todo este territorio”, añade.

Echevarría también vive de la hotelería, un sector cuya ocupación en la localidad apenas alcanzó un 6,8 % en agosto, frente a las previsiones del 72 %, luego del sismo, que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), a una profundidad de 103 kilómetros, y que dejó seis fallecidos en Manizales y grandes daños materiales.

498 municipios de 16 departamentos, incluido Caldas, sufrieron afectaciones por el movimiento telúrico, 36.326 viviendas quedaron destruidas, 202.002 casas averiadas y 743 edificios colapsaron.

En Manizales, casi el 80% de los hoteles tuvieron que cancelar reservas, según las cifras recogidas por la alcaldía de la capital.

Menos de dos meses después, cerca del 95 % de la actividad turística y comercial de la ciudad, parte del Eje Cafetero, una de las regiones más turísticas del país, se encuentra nuevamente en funcionamiento.

Aunque la ocupación de los alojamientos alcanzaba el 38 % a mediados de septiembre, según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) en Caldas.

Las fincas como la de Echevarría, con 300 hectáreas de café y cacao y hasta 500 empleados en temporada alta, junto a los paisajes de la región son algunos de los atractivos turísticos del Eje Cafetero.

Eso es lo que asegura María, una turista de España, que celebra por estos días allí su luna de miel. “Toda esta zona es preciosa y, a pesar de la tragedia, tiene unos paisajes maravillosos. La gente nos ha tratado con muchísimo cariño y lo hemos disfrutado”, asegura.

El regreso de los turistas es clave: cerca del 6 % del producto interno bruto (PIB) de Caldas, Risaralda y Quíndio, los departamentos que componen el Eje Cafetero, depende del turismo.