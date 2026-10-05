Bancos panameños advierten sobre impacto del alza de tasas por la FED

Los efectos que tendrá en el país el incremento de las tasas de interés a nivel internacional, particularmente en Estados Unidos y Europa, podrían ser una realidad, según la Asociación Bancaria de Panamá (ABP). El presidente ejecutivo de la ABP, Carlos Berguido, explicó que la tendencia alcista es inevitable y que Panamá, como economía dolarizada y altamente integrada a los mercados financieros globales, no podrá escapar de sus consecuencias. “El efecto se siente unos seis meses más tarde, aunque a veces es más rápido y otras más lento, dependiendo del ritmo con el que la Reserva Federal siga aumentando”, señaló Berguido, al recordar que ya se anticipan dos incrementos adicionales antes de finalizar el año. El banquero subrayó que este fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos, pues bancos centrales de Europa, Japón y el Reino Unido también han adoptado medidas similares para contener la inflación.

Alzas

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo las tasas de interés cercanas a cero desde 2020, como respuesta a la crisis provocada por la pandemia. Sin embargo, en marzo de 2022 inició el ciclo de aumentos más acelerado en cuatro décadas, elevando el rango de referencia desde 0–0.25% hasta 4.25–4.50% en diciembre de ese mismo año. El objetivo fue contener una inflación que alcanzó un máximo de 9.1% en junio de 2022, la más alta desde 1981. Tras ajustes en 2024 y 2025, la FED volvió a subir tasas en septiembre de 2026, bajo la presidencia de Kevin Warsh, hasta un rango de 3.75–4.0%, confirmando que la política monetaria restrictiva sigue siendo necesaria para estabilizar los precios. La decisión de la FED fue unánime, a pesar de la fuerte oposición del presidente Donald Trump, quien había pedido que se redujeran, según reportó BBC Mundo. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, afirmó que la medida se debió a que “la inflación es demasiado alta y lo ha sido durante demasiado tiempo”, añadiendo que se trataba de una decisión “seria” y “responsable”. Sin embargo, Trump sostuvo que las tasas “deberían ser del 1% o menos, porque somos el mejor riesgo crediticio del mundo, con diferencia”. Warsh señaló que, si bien existía “una actitud de optimismo” entre la cúpula de la Fed, la inflación seguía siendo un problema.

Impacto

El presidente de la ABP advirtió que el alza de tasas se traducirá en mayores costos de financiamiento para los panameños. “Probablemente eso va a llegar a nuestro país en forma de costo de vivienda más alto, igual que está pasando en el resto del mundo”, indicó. Según explicó, cuando los productos se encarecen, el consumo tiende a disminuir, y esa dinámica afecta directamente la demanda de crédito. Aunque reconoció que es imposible predecir con exactitud la magnitud del impacto, Berguido insistió en que la banca local debe prepararse para un escenario de encarecimiento del crédito y menor dinamismo en el consumo. “Es inocente pensar que no nos van a afectar”, puntualizó. Según BBC Mundo, Warsh prefirió no expresar su opinión sobre la futura evolución de las tasas de la FED, pero la mayoría de sus colegas responsables de la política monetaria señalaron que prevén nuevos aumentos antes de finalizar el año, situando las tasas en un rango de entre el 4% y el 4.25%. Una ligera mayoría también señaló que las tasas podrían subir aún más, situándose en el rango del 4.25% al 4.5% el próximo año, antes de que comiencen los recortes en 2028 y 2029. Las previsiones apuntan a una moderación del aumento de los precios en los próximos años; se espera que la inflación —el indicador utilizado para medir el costo de la vida— descienda de forma constante hasta alcanzar el objetivo de la Reserva Federal para 2029.

Perspectiva