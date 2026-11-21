El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó que las autoridades panameñas trabajan en coordinación con sus homólogas de Costa Rica y Estados Unidos para dar con el paradero de los responsables de los femicidios de las ciudadanas estadounidenses Evelyn Lyn Bishop, de 62 años, y Desiree Wells, de 60.

Ambas fueron asesinadas el pasado 14 de noviembre en una vivienda de la comunidad de El Mamey, ubicada en el corregimiento de Sortová, distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí.

“La Policía Nacional está haciendo, a través de los cuerpos judiciales, todos los acercamientos que se requieren. En Costa Rica ya se han hecho reuniones durante el día de hoy. Estuvimos con los fiscales haciendo los recorridos y, asimismo, esto está siendo un tema transnacional, porque recordemos que estas dos víctimas son estadounidenses”, declaró Fernández.

El director policial precisó que una de las víctimas, quien residía en Costa Rica, viajaba regularmente a Panamá por motivos de esparcimiento.

Por su parte, el fiscal superior de Chiriquí, Julio Vergara, confirmó el pasado 18 de noviembre a TVN Noticias que se estaban realizando coordinaciones con la Fiscalía de Asuntos Internacionales de Costa Rica para recopilar información a través de las autoridades judiciales de ese país.