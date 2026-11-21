La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó la variante PJ.2.1 del coronavirus, un linaje descendiente de JN.1 de la familia Ómicron, a la categoría de variante bajo monitoreo, luego de detectar un aumento en su proporción de circulación a nivel mundial.

En una evaluación publicada por la OMS este 19 de noviembre de 2026, el organismo internacional estimó que el riesgo adicional para la salud pública mundial asociado a esta variante es bajo, según la evidencia científica disponible.

La nueva variante despertó el interés de investigadores por sus características genéticas y su posible capacidad de transmisión. Los análisis identificaron 25 modificaciones genéticas respecto a su antecesora y una mayor afinidad de unión al receptor ACE2 de las células humanas en estudios de laboratorio, una característica que podría favorecer su capacidad de infección.

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Sin embargo, estos hallazgos no significan que la variante provoque necesariamente una enfermedad más grave o un aumento de hospitalizaciones.Variante PJ.2.1: ¿qué se sabe sobre su capacidad de contagio?