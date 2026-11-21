La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó la variante PJ.2.1 del coronavirus, un linaje descendiente de JN.1 de la familia Ómicron, a la categoría de variante bajo monitoreo, luego de detectar un aumento en su proporción de circulación a nivel mundial.
En una evaluación publicada por la OMS este 19 de noviembre de 2026, el organismo internacional estimó que el riesgo adicional para la salud pública mundial asociado a esta variante es bajo, según la evidencia científica disponible.
La nueva variante despertó el interés de investigadores por sus características genéticas y su posible capacidad de transmisión. Los análisis identificaron 25 modificaciones genéticas respecto a su antecesora y una mayor afinidad de unión al receptor ACE2 de las células humanas en estudios de laboratorio, una característica que podría favorecer su capacidad de infección.
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Sin embargo, estos hallazgos no significan que la variante provoque necesariamente una enfermedad más grave o un aumento de hospitalizaciones.Variante PJ.2.1: ¿qué se sabe sobre su capacidad de contagio?
La variante PJ.2.1 fue identificada inicialmente en Canadá en mayo de 2026 y posteriormente se detectó en otros países, entre ellos Estados Unidos y Brasil.
En Argentina, investigadores de la Universidad Nacional de La Plata confirmaron recientemente su presencia en tres muestras de pacientes hospitalizados en la provincia de Buenos Aires, detalló el Clarín.
De acuerdo con los investigadores, dos de las muestras correspondían a bebés de uno y dos meses de edad, mientras que la tercera pertenecía a un adulto de 58 años. Los hallazgos permitieron confirmar la circulación de este linaje en territorio argentino.
Uno de los aspectos que ha llamado la atención de los científicos es su capacidad de unión al receptor ACE2, una proteína presente en las células humanas que el coronavirus utiliza para ingresar al organismo.
Los estudios de laboratorio encontraron que PJ.2.1 presenta una mayor afinidad por este receptor en comparación con otras variantes analizadas, lo que podría favorecer su capacidad de infección. Sin embargo, esta característica no demuestra por sí sola que provoque más contagios en la población.
¿Las vacunas protegen contra la nueva variante?
Uno de los datos relevantes de las evaluaciones científicas es que los anticuerpos generados por las vacunas adaptadas contra el Covid-19 mantienen capacidad para neutralizar PJ.2.1 en pruebas de laboratorio.
La investigación difundida por el Centro Alemán de Investigación de Enfermedades Infecciosas encontró que los anticuerpos producidos tras la vacunación con dosis adaptadas a XFG pueden inhibir esta variante.