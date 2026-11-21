Estudiantes de bandas escolares de distintos centros educativos de Panamá ponen a prueba su talento musical, técnica y coordinación en las primeras Olimpiadas de Percusión, una competencia de formato internacional organizada por el Ministerio de Educación (Meduca).

El encuentro se desarrolla durante dos días en el Colegio Las Esclavas, donde los participantes compiten en distintas categorías que incluyen ejecutantes de caja, multitenor y bombos, además de solistas de Drumline.

La competencia contempla las modalidades de percusión junior y senior, dirigidas a estudiantes de Primaria, Premedia y Media. En el caso de los solistas de Drumline, no se establece una división por nivel educativo.