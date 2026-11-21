Estudiantes de bandas escolares de distintos centros educativos de Panamá ponen a prueba su talento musical, técnica y coordinación en las primeras Olimpiadas de Percusión, una competencia de formato internacional organizada por el Ministerio de Educación (Meduca).
El encuentro se desarrolla durante dos días en el Colegio Las Esclavas, donde los participantes compiten en distintas categorías que incluyen ejecutantes de caja, multitenor y bombos, además de solistas de Drumline.
La competencia contempla las modalidades de percusión junior y senior, dirigidas a estudiantes de Primaria, Premedia y Media. En el caso de los solistas de Drumline, no se establece una división por nivel educativo.
Jostin Jiménez, coordinador nacional del Programa de Percusiones Escolares, explicó que los docentes y estudiantes se prepararon durante varios meses para participar en esta primera edición, con formación técnica y entrenamiento en desplazamientos.
Asimismo, detalló que los concursantes tuvieron que superar una fase de audiciones virtuales, tanto grupales como individuales, para conseguir un cupo en la final de las Olimpiadas.
La iniciativa busca elevar el nivel técnico y artístico de las bandas escolares, reconocer el talento de los estudiantes e impulsar el desarrollo de la percusión en los centros educativos del país.
Además, el certamen introduce estándares de evaluación y competencia utilizados en otros países, con el propósito de acercar a los jóvenes músicos panameños a formatos internacionales y ofrecerles nuevos espacios para demostrar sus habilidades.