El cantante puertorriqueño Don Omar celebró que Panamá agotó las entradas para su próximo concierto, previsto para el 28 de noviembre de 2027 en el estadio Rod Carew.

A través de sus redes sociales, el artista compartió la noticia con sus seguidores y agradeció al público panameño por sumarse a esta convocatoria, que ya registra localidades agotadas (sold out).

“Y para cerrar la semana, me llega la noticia de que PANAMÁ también está SOLD OUT!