El cantante puertorriqueño Don Omar celebró que Panamá agotó las entradas para su próximo concierto, previsto para el 28 de noviembre de 2027 en el estadio Rod Carew.
A través de sus redes sociales, el artista compartió la noticia con sus seguidores y agradeció al público panameño por sumarse a esta convocatoria, que ya registra localidades agotadas (sold out).
“Y para cerrar la semana, me llega la noticia de que PANAMÁ también está SOLD OUT!
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por DON OMAR aka KONG (@donomar)
Una publicación compartida por DON OMAR aka KONG (@donomar)
Han sido días de muchísimas emociones y todavía sigo tratando de asimilar todo lo que estamos viviendo.
Gracias a mis hermanos panameños por ser parte de todo esto. Nos vemos el próximo año para celebrar”, escribió el intérprete.
La preventa de entradas para el espectáculo se realizó el 19 de noviembre de 2026. Con este anuncio, Panamá se suma a los destinos donde el artista ha confirmado que las entradas para sus presentaciones se agotaron.
Los fanáticos panameños tendrán que esperar hasta noviembre de 2027 para disfrutar en vivo de éxitos del llamado “Rey del Reguetón”.