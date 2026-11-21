El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró este sábado 21 de noviembre un nuevo sismo de magnitud 4.5 a las 10:54 a.m., localizado a 36 kilómetros al sur de Soná, en la provincia de Veraguas. Este temblor se produjo momentos después de que, más temprano, se registrara otro sismo de magnitud 4.3, a las 6:14 a.m., con epicentro localizado a 98 kilómetros al sur de Tonosí, provincia de Los Santos, de acuerdo con un reporte preliminar de la misma institución.

El nuevo evento se produce en medio de la actividad sísmica que se mantiene en la región de Azuero, particularmente en el entorno de Tonosí, donde durante el viernes 20 de noviembre se reportaron tres temblores de magnitudes 4.2, 4.6 y 3.6.

Esa misma secuencia de movimientos telúricos comenzó el viernes a las 5:04 a.m., con un sismo preliminar de magnitud 4.2, localizado a 11 kilómetros al noroeste de Tonosí y a una profundidad de 5 kilómetros.

Posteriormente, a las 9:15 a.m., se registró otro temblor, cuya revisión oficial estableció una magnitud de 4.6, con epicentro a 24 kilómetros al este de Tonosí y una profundidad de 6 kilómetros.