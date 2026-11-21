Un ciudadano argentino requerido por la justicia de su país por delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado fue extraditado desde Panamá hacia Buenos Aires, informó la Policía Nacional.
La extradición fue ejecutada por agentes de Interpol Panamá a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que el hombre fuera aprehendido en territorio panameño mediante una orden de captura con fines de extradición emitida por las autoridades argentinas.
Según la información divulgada por la Policía Nacional, el ciudadano era requerido por su presunta vinculación con delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado, por los que deberá responder ante las autoridades judiciales de Argentina.
La entidad no precisó la identidad del extraditado ni las circunstancias de su aprehensión.
El ciudadano, de 48 años, había sido aprehendido el 5 de septiembre de 2026 en el sector de Villa Lucre, por agentes del Servicio Nacional de Migración, luego de que se detectara una alerta durante un procedimiento de verificación.
En una publicación de La Estrella de Panamá del 5 de septiembre, se informó que el hombre mantenía un carné de permanencia provisional vigente en el país.
Sin embargo, al consultar sus datos, el sistema identificó un impedimento judicial relacionado con delitos contra la libertad e integridad sexual, además de una orden de aprehensión y conducción.
Con la extradición hacia Argentina, el ciudadano será puesto a disposición de las autoridades de ese país para responder por los delitos que motivaron su requerimiento judicial.