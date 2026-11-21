Un ciudadano argentino requerido por la justicia de su país por delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado fue extraditado desde Panamá hacia Buenos Aires, informó la Policía Nacional.

La extradición fue ejecutada por agentes de Interpol Panamá a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que el hombre fuera aprehendido en territorio panameño mediante una orden de captura con fines de extradición emitida por las autoridades argentinas.

Según la información divulgada por la Policía Nacional, el ciudadano era requerido por su presunta vinculación con delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado, por los que deberá responder ante las autoridades judiciales de Argentina.

La entidad no precisó la identidad del extraditado ni las circunstancias de su aprehensión.