El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, realizó su primera gira oficial de trabajo en la provincia de Chiriquí, donde sostuvo reuniones con autoridades municipales y representantes del sector empresarial.

La idea de esos encuentros fue explorar oportunidades de cooperación en agricultura, gestión del agua, turismo, comercio y desarrollo regional.

Durante su visita, el diplomático se reunió con los alcaldes de David, Joaquín De León, y de Boquete, Eduardo Rodríguez, con quienes conversó sobre las necesidades de ambos distritos y posibles iniciativas de colaboración entre Israel y los gobiernos locales.

En el encuentro con De León, Cohen abordó alternativas para mejorar la gestión del recurso hídrico y fortalecer la actividad agrícola mediante la incorporación de tecnología israelí. También planteó la posibilidad de organizar futuras giras médicas para beneficiar a la población.

Con el alcalde de Boquete, el embajador conversó sobre estas mismas áreas de cooperación y el intercambio de experiencias en preservación de los recursos naturales, además de la posibilidad de recibir asesoría técnica israelí.

Cooperación y formación para los municipios

Durante las reuniones municipales, Cohen presentó la oferta de capacitación y formación profesional de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Israel.

También expresó su interés en establecer vínculos entre los gobiernos locales de Chiriquí y la Federación de Autoridades Locales de Israel, con el propósito de facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en administración municipal.

La agenda incluyó una reunión con la junta directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí, presidida por Mavis Auri Polo.

En este encuentro, las partes analizaron alternativas para incrementar el intercambio comercial y generar oportunidades de inversión, innovación y cooperación empresarial.

También conversaron sobre la organización de futuras delegaciones comerciales y el fortalecimiento de las relaciones entre los gremios empresariales de ambos países, la Cámara de Comercio Israel–América Latina y la Cámara de Comercio Panamá–Israel.