El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé para este sábado 21 de noviembre una jornada con condiciones mayormente estables y secas, aunque podrían registrarse aguaceros aislados y de corta duración durante la tarde en algunos sectores del país.

En la vertiente del Pacífico, la mañana transcurrirá con cielo parcialmente nublado a despejado en el occidente, las provincias centrales, la región metropolitana y el Golfo de Panamá. En otras áreas se espera mayor cobertura nubosa.

Durante la tarde podrían presentarse aguaceros aislados en las tierras bajas de Chiriquí próximas a la frontera, el sector norte del Golfo de Panamá, las cordilleras de Coclé Este, las serranías de Darién y la comarca Sambú. El resto de la vertiente mantendrá condiciones estables, aunque con un ambiente caluroso.

Para la noche se prevé una disminución de la nubosidad y un ambiente más fresco.

En la vertiente del Caribe, el IMHPA pronostica poca nubosidad durante la madrugada y la mañana, con lluvias aisladas sobre el Golfo de Urabá. En horas de la tarde podrían registrarse chubascos aislados en las zonas montañosas del norte de Veraguas, mientras que el resto permanecerá estable.