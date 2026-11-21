El Parque Nacional Coiba recibió la visita del crucero de expedición National Geographic Quest, que llegó a Panamá con 80 pasajeros para realizar actividades de observación de la naturaleza, educación ambiental y aprendizaje sobre biología marina.
La expedición recorrió durante tres días distintos puntos del golfo de Panamá y la península de Azuero, antes de llegar al Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), junto con su Zona Especial de Protección Marina.
Antes de su llegada a la isla, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, envió un mensaje de bienvenida a los pasajeros y tripulantes mediante un video proyectado a bordo de la embarcación.
“Quienes visitan Coiba descubren uno de los mayores tesoros naturales de América y comprenden por qué Panamá ha asumido el compromiso de proteger este patrimonio para las futuras generaciones”, expresó Navarro.
El Parque Nacional Coiba tiene una superficie insular aproximada de 503 kilómetros cuadrados, más de 37 islas menores y una zona marina protegida que supera las 270 mil hectáreas.
En sus aguas se han registrado entre 760 y 814 especies de peces, 33 especies de tiburones y otros elasmobranquios, entre ellos el tiburón martillo y el tiburón ballena. También se han identificado entre 20 y 23 especies de cetáceos, incluida la ballena jorobada.
Además, el área alberga más de 800 especies marinas, de las cuales unas 66 son exclusivas de la región.
Recorrido por Coiba y actividades de conservación
A su llegada, los pasajeros fueron recibidos por guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), quienes los acompañaron por distintos puntos del área protegida y les explicaron las normas que deben cumplir los visitantes para contribuir a la conservación de sus ecosistemas.
La encargada del Parque Nacional Coiba, Yaremis Ábrego, señaló que la llegada de este tipo de embarcaciones permite promover la educación ambiental y el turismo responsable.
“Cuando llegan este tipo de embarcaciones les damos la bienvenida y orientamos a todos los visitantes sobre las normas que deben cumplir dentro del área protegida. Es fundamental respetar las regulaciones y contribuir a la conservación de este patrimonio natural que pertenece a todos los panameños”, indicó.
Ábrego también explicó que los guardaparques están capacitados para recibir a los visitantes, brindarles orientación y velar por la protección de los ecosistemas marinos y terrestres.
Durante su estancia, los pasajeros visitaron la playa Gambute y recorrieron los senderos Gambute y Los Monos, donde observaron especies como guacamayas rojas, loros verdes, monos cariblancos y monos aulladores.
El itinerario incluyó una visita al Centro de Visitantes del Parque Nacional Coiba, donde conocieron, mediante infografías, exhibiciones y material educativo, información sobre la historia, extensión y biodiversidad del área protegida.