El Parque Nacional Coiba recibió la visita del crucero de expedición National Geographic Quest, que llegó a Panamá con 80 pasajeros para realizar actividades de observación de la naturaleza, educación ambiental y aprendizaje sobre biología marina.

La expedición recorrió durante tres días distintos puntos del golfo de Panamá y la península de Azuero, antes de llegar al Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), junto con su Zona Especial de Protección Marina.

Antes de su llegada a la isla, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, envió un mensaje de bienvenida a los pasajeros y tripulantes mediante un video proyectado a bordo de la embarcación.

“Quienes visitan Coiba descubren uno de los mayores tesoros naturales de América y comprenden por qué Panamá ha asumido el compromiso de proteger este patrimonio para las futuras generaciones”, expresó Navarro.

El Parque Nacional Coiba tiene una superficie insular aproximada de 503 kilómetros cuadrados, más de 37 islas menores y una zona marina protegida que supera las 270 mil hectáreas.