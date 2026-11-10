Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 10 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este martes 10 de noviembre se esperan condiciones mayormente estables durante las primeras horas del día, con poca nubosidad y sin lluvias significativas en gran parte del territorio nacional.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se prevé poca cobertura nubosa. Sin embargo, para la tarde y noche podrían registrarse chaparrones aislados de corta duración, principalmente hacia la Cordillera Central.

En el Pacífico, las condiciones se mantendrán estables durante la mañana, con cielos parcialmente nublados a despejados. Para horas de la tarde y noche se pronostican aguaceros de corta duración en el occidente de la provincia de Chiriquí, mientras que en el resto de esta vertiente predominará el ambiente caluroso, sin descartar chaparrones muy aislados.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 16 °C y 20 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 23 °C y 26 °C.

En cuanto a las máximas, se esperan valores de 30 °C a 34 °C en el Pacífico, de 29 °C a 31 °C en el Caribe y de 20 °C a 25 °C en la Cordillera Central.

El pronóstico también advierte sobre índices máximos de radiación ultravioleta UV-B de niveles muy altos a extremos en todo el país, con valores entre 8 y 11 o más.