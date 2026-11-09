Azuero intenta reconstruir su vida después del terremoto

El sonido de los martillos rompe la tranquilidad de la jornada. Varios trabajadores se mueven de un lado a otro, preparan materiales y levantan las paredes de una vivienda que comienza a tomar forma. Gavina Rodríguez los observa. En ese terreno, donde antes estaba su casa, ahora se construye el lugar donde espera recuperar la tranquilidad que perdió el 9 de octubre.

Tiene dos fechas de cumpleaños. La primera es el 7 de marzo, cuando nació. La segunda es el 9 de octubre, el día en que sobrevivió al terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Azuero. “Ahora tengo dos fechas”, dice con una sonrisa. Pero detrás de esa expresión hay una historia que todavía le cuesta recordar. Aquel día entró a su vivienda y, cuando llegó a la sala, el movimiento sísmico se hizo más fuerte. Un pedazo de pared cayó sobre el lado izquierdo de su cuerpo, la golpeó y la lanzó al suelo. Quedó boca arriba, atrapada entre los escombros.

“Yo le pedía a Dios que me diera oportunidad de salir para que yo no muriera en ese estado”, recuerda. Como pudo, logró salir de la casa y llegó hasta el patio, donde quedó tendida en el suelo. Sus familiares acudieron a auxiliarla. Mientras permanecía allí, observaba una viga que se movía y temía que terminara desprendiéndose sobre su cuerpo. “Si esa viga se desprende y me cae arriba de mí, se perdió la historia”, relata.

La pared le provocó una herida de siete puntos en la cabeza y también sufrió una lesión en una pierna. Recibió atención médica, pero las heridas de aquella tarde no fueron las únicas consecuencias. También perdió su vivienda y tuvo que buscar, junto a su familia, dónde pasar las noches. Primero utilizaron un autobús. Cada integrante dormía en una de las sillas. Después pasaron a una carpa y, más adelante, acondicionaron un refugio con materiales que tenían disponibles. La lluvia complicaba el descanso y el agua se convertía en otra preocupación. “Esa dormidera en carpa”, recuerda al hablar de aquellos días.

La familia consiguió unas láminas de zinc y levantó un espacio provisional. Era lo que tenían a mano para protegerse mientras llegaba una solución.

Ahora, Gavina observa cómo los trabajadores levantan su nueva vivienda. Según cuenta, su familia quedó seleccionada para el proceso de reconstrucción, al igual que la casa de otro familiar. La residencia tendrá dos habitaciones, baño y cocina. No reclama por los cambios respecto a la casa anterior, que tenía tres cuartos. Al contrario, agradece la ayuda recibida y reconoce el respaldo de las personas que llegaron a la comunidad con alimentos y otros aportes. “Yo estoy contenta y estoy agradecida. Aquí se nos han parado perfectamente, no tengo queja”, expresa. Mientras las herramientas golpean los materiales y los trabajadores avanzan, Gavina mira hacia el futuro. El terreno todavía conserva las huellas de lo ocurrido, pero ahora también ofrece una imagen distinta: la posibilidad de volver a tener un hogar. Su historia es la de una sobreviviente que comienza a reconstruir. Sin embargo, en otras comunidades de Los Santos, el panorama es diferente. Hay personas que todavía viven entre los daños y esperan que alguien llegue a escuchar sus reclamos. Sebastián: “No te tienen que regalar la casa” Las paredes de la vivienda de Sebastián, en Llano de Piedra, tienen más de 60 años y muestran las marcas que dejaron los movimientos sísmicos. Una parte de la estructura cedió, el zinc terminó abajo y la madera también sufrió daños.

Él recorre los espacios y señala las afectaciones. Cada grieta parece recordarle que la casa donde transcurrieron tantos años ya no ofrece la misma seguridad. Pero Sebastián continúa allí. No porque desconozca los daños ni porque no le preocupe lo que pueda ocurrir. Simplemente, sus posibilidades económicas no le permiten buscar otra alternativa con facilidad. Es pensionado y recibe menos de $300 mensuales, una cantidad que apenas le permite atender sus necesidades y que no alcanza para reparar una vivienda de tantos años. Lo que más le duele, sin embargo, es sentir que nadie llega a revisar su situación. “Nadie se ha asomado aquí”, repite. Cuenta que una vez vio un vehículo del Sistema Nacional de Protección Civil cerca de una iglesia. Se acercó, explicó lo que había ocurrido en su casa y pidió que fueran a inspeccionarla. Según su relato, le dijeron que regresarían al día siguiente. Ese regreso todavía no ocurre, asegura. Sebastián observa que otras viviendas de la zona recibieron evaluaciones, mientras la suya permanece a la espera de una revisión que determine qué tan graves son los daños. No pide que le construyan una casa nueva. Tampoco reclama que le regalen todo. Quiere que alguien llegue, examine las paredes y le explique qué puede hacer para recuperar lo que todavía se puede salvar. “No te tienen que regalar la casa”, comenta.