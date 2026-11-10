Persisten las quejas por descuentos a jubilados: restaurantes y franquicias de comida rápida concentran el 40% de los motivos de denuncia a octubre

Los consumidores panameños continúan acudiendo a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para reportar irregularidades, presentar denuncias y recibir orientación sobre sus derechos. Entre enero y octubre de 2026, la institución registró 2,150 denuncias y brindó 20,306 orientaciones, cifras que reflejan la demanda ciudadana de atención ante distintas situaciones relacionadas con el consumo.

Entre los principales motivos de denuncia figuran el incumplimiento de los descuentos que corresponden a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en restaurantes y franquicias de comida rápida; el cobro de precios distintos a los anunciados; la publicidad no veraz o engañosa y la falta de entrega de constancias de pago.

En particular, los restaurantes representan el 25% de los motivos reportados y las franquicias de comida rápida, el 15%. Ambos segmentos están vinculados al incumplimiento de los beneficios establecidos para este grupo de la población.

Otro aspecto relevante de las estadísticas de atención es que la Acodeco recibe aproximadamente 50 consultas diarias sobre asuntos que corresponden a la competencia de otras instituciones. Entre ellas figuran la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Superintendencia de Bancos, entre otras.

En estos casos, la entidad proporciona información y orienta a los consumidores sobre las instituciones a las que deben acudir para canalizar sus inquietudes.

Nueva aplicación móvil

Ante esta demanda de atención, la Acodeco prepara el lanzamiento de una nueva aplicación móvil, con la que busca facilitar el acceso de los consumidores a sus servicios y agilizar la presentación de quejas y denuncias.

La herramienta permitirá reportar situaciones directamente desde el celular, adjuntar fotografías y documentos de respaldo, compartir experiencias y valorar los comercios.

Con esta iniciativa, la institución apuesta por aprovechar la tecnología para acercar sus servicios a la ciudadanía y hacer más accesibles los mecanismos de protección al consumidor. La aplicación estará disponible para dispositivos Android y iOS.