Quejas en Acodeco superan los $26.6 millones a septiembre de 2026

Las reclamaciones de los consumidores panameños ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) alcanzaron un valor total de $26.6 millones entre enero y septiembre de 2026. El informe oficial de la entidad reportó un acumulado de 2,562 quejas presentadas en un periodo de nueve meses, con una fuerte concentración de afectaciones económicas en la compra de viviendas, vehículos y artículos del hogar.

El incumplimiento de garantías representó la mayor cantidad de expediente tramitados y el monto total más elevado. Un total de 1,008 quejas se interpusieron por este motivo, por una cuantía de $9.0 millones. En segundo lugar, por volumen de dinero reclamado, se ubicaron los vicios ocultos con $3.9 millones distribuidos en 74 casos, lo que evidencia que las irregularidades de mayor cuantía individual afectaron bienes de alto costo. Por devolución de dinero se contabilizaron 229 reclamos por $3.6 millones, mientras que la falta de información sumó 482 quejas por $3.4 millones. Las reclamaciones por cláusulas abusivas acumularon $3.0 millones en 130 expedientes, y el incumplimiento de contrato alcanzó 65 casos por $2.4 millones.

Inmobiliarias y agencias de autos encabezan los reclamos

El desglose por actividad comercial ubicó al sector inmobiliario al frente de las quejas con 321 expedientes. Los almacenes por departamentos sumaron 288 reclamos y las agencias de autos nuevos registraron 254. La lista de comercios señalados incluyó la venta de electrodomésticos y equipos electrónicos con 228 casos, la venta de autos usados con 124 y los comercios de celulares con 102. En el renglón de servicios se reportaron quejas contra la televisión por cable (101), planes vacacionales u hoteles (95), talleres de reparación de autos (92), repuestos de vehículos (53) y telefonía (53). También se tramitaron expedientes contra entidades bancarias (49), actividades recreativas (48), funerarias (45), servicios profesionales (43), mueblerías (40), talleres generales (40), agencias de motos (32), universidades (31), cursos de inglés (28), joyerías (28) y ópticas (26).

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