¿Huyó Flávio Bolsonaro de Brasil? Crecen las dudas sobre su paradero

El paradero del excandidato a las elecciones presidenciales de Brasil, el ultraderechista Flávio Bolsonaro, se desconoce este martes 27 de octubre, ante la circulación de numerosas versiones que apuntan a que habría salido de su país rumbo a Estados Unidos a través de Argentina, pese a la prohibición de salida del país dictada por la justicia brasileña, según informaron medios argentinos como La Nación e Infobae, entre otros.

De acuerdo con los datos aportados por Infobae, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro habría salido de territorio brasileño en un vuelo privado cuya partida desde la localidad fronteriza de Puerto Iguazú estaba prevista para las 2:00 a. m. (hora de Brasil). Según el portal, se presume que Flávio Bolsonaro habría cruzado la frontera hacia Argentina con su documento de identidad. El plan final sería tomar un avión Gulfstream G400 con destino a Estados Unidos, país donde se encuentra su hermano Eduardo Bolsonaro, quien también está bajo la mira de los jueces.

La cadena argentina Todo Noticias informó, en cambio, que un avión fue retenido en Puerto Iguazú ante las sospechas de un intento de fuga. Por otro lado, los controles fronterizos se reforzaron en la triple frontera compartida entre Argentina, Brasil y Paraguay. Según el diario Folha de S.Paulo, el coordinador de campaña de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, negó que el senador hubiera salido del país.

El pasado lunes, Bolsonaro comunicó que agentes de la Policía Federal brasileña lo abordaron al salir de la casa de su padre, en Brasilia, para informarle de la decisión del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes de prohibirle la salida del país. En un video publicado en las redes sociales, Flávio afirmó que la motivación para incautarle el pasaporte habría sido una declaración de su hermano, Eduardo Bolsonaro, quien sostuvo el viernes 23 de octubre que el senador debía abandonar Brasil si perdía las elecciones.

Ante las informaciones difundidas por medios argentinos, el vocero presidencial de Javier Milei, Adrián Ravier, negó haber recibido una petición de asilo por parte de Flávio Bolsonaro, mientras que la Autoridad de Migraciones de Argentina afirmó no haber recibido constancia de su ingreso al país.

Flávio Bolsonaro se encuentra bajo investigación por presuntos delitos de lavado de dinero, evasión de divisas y corrupción, debido a sus vínculos con el caso Máster, tras solicitar dinero a Daniel Vorcaro, dueño del banco que lleva ese nombre, para financiar una película biográfica sobre su padre. El banquero le entregó 12 de los 25 millones de dólares que le había prometido para realizar esa producción cinematográfica, antes de ser detenido por las autoridades por presuntamente tejer una red de protección con políticos y autoridades para evitar la disolución de su banco.