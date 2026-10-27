Panamá Sub-17 define convocados para campamento en Emiratos Árabes previo al Mundial

La selección de Panamá Sub-17 ultima su preparación de cara a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA que estará disputando en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

Es por ello que los dirigidos por Felipe Baloy emprenderán un campamento en Emiratos Árabes Unidos previo a la cita mundialista en tierras cataríes. Para este pequeño campamento, el cual se hará del 2 al 12 de noviembre, Baloy decidió contar con una 24 futbolistas.

Los citados partirán este sábado 31 de octubre y se espera que ya están en Emiratos Árabes Unidos tendrán varios días de entrenamiento así como también se espera que disputen hasta tres partidos amistosos contra otros rivales que también disputarán el Mundial Sub-17.

Para el torneo, la FIFA tan solo permite la inscripción de 21 jugadores (tres porteros y 18 de campo), por lo que Baloy tendrá que realizar un recorte de tres jugadores antes de iniciar el torneo. Para el 12 de noviembre se espera que el combinado nacional haga su viaje a Catar con los jugadores de la lista final.

Entre los nombres que se destacan en la lista para el campamento son los de Estevis López (Veraguas United), Alfredo Maduro (Academia Costa del Este), Thiago Chalmers (Plaza Amador), Lucas Norte (Plaza Amador), Stephen Domínguez (Sporting San Miguelito) y Alexander Tull (CAI).

Importante destacar que Panamá Sub-17 debutará ante el equipo anfitrión, es decir Catar, este 19 de noviembre a las 10:30 a.m. (hora local) en Doha. Seguidamente enfrentarán a Grecia el 22 de noviembre y cerrarán la fase de grupos ante Egipto el 25 de noviembre.