Selección Sub-17 de Panamá intensifica entrenamientos antes de volar a España

La selección Sub-17 de Panamá continúa su preparación de cara a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 . Los dirigidos por Felipe Baloy encaran una nueva semana de preparativos, previo a salir rumbo a España para un pequeño campamento en la que sostendrán duelos amistosos.

Como parte de la preparación, el equipo Sub-17 enfrentó al Panama City FC de la Liga Prom en un duelo amistoso en el que resolvió con un marcador favorable por un marcador 3-2 con anotaciones de Thiago Chalmers, Oliver Pinzón y Joseph Choy.

Esta fue una nueva oportunidad para el equipo de Baloy de poner a prueba a todos los jugadores convocados previo al viaje a España. El único que no vio acción fue Joseph López, quien realizó trabajos de recuperación tras jugar 70 minutos con su club el San Francisco ante el Sporting San Miguelito el pasado lunes 14 de septiembre.

Hay que recordar que este es el noveno microciclo que cumple el combinado nacional pensando en esta Copa del Mundo a finales del presente año.