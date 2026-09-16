Selección Sub-17 de Panamá intensifica entrenamientos antes de volar a España

La selección Sub-17 de Panamá continúa su preparación de cara a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026. Los dirigidos por Felipe Baloy encaran una nueva semana de preparativos, previo a salir rumbo a España para un pequeño campamento en la que sostendrán duelos amistosos.
Como parte de la preparación, el equipo Sub-17 enfrentó al Panama City FC de la Liga Prom en un duelo amistoso en el que resolvió con un marcador favorable por un marcador 3-2 con anotaciones de Thiago Chalmers, Oliver Pinzón y Joseph Choy.
Esta fue una nueva oportunidad para el equipo de Baloy de poner a prueba a todos los jugadores convocados previo al viaje a España. El único que no vio acción fue Joseph López, quien realizó trabajos de recuperación tras jugar 70 minutos con su club el San Francisco ante el Sporting San Miguelito el pasado lunes 14 de septiembre.
Hay que recordar que este es el noveno microciclo que cumple el combinado nacional pensando en esta Copa del Mundo a finales del presente año.
Los dirigidos por Baloy continuarán entrenándose hasta este domingo 20 de septiembre, esto antes de emprender el viaje hacia el viejo continente. En España, concretamente en Salou, Panamá Sub-17 jugará tres duelos amistosos ante Australia (24 de septiembre), Marruecos (26 de septiembre) y Vietnam (30 de septiembre).
En cuanto al Mundial Sub-17, Panamá está dentro del Grupo A en la que enfrentará a Catar el 19 de noviembre, a Grecia el 22 de noviembre y cerrará la fase de grupos ante Egipto el 25 de noviembre.
Entre los jugadores más destacados dentro de la convocatoria están Alfredo Maduro (Academia Costa del Este), Lucas Norte (Plaza Amador), Alexander Tull (CAI), Jossimar Insturain (Tauro), Estevis López (Veraguas United) y Thiago Chalmers (Plaza Amador).
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