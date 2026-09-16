Falsos inspectores: Minsa revela qué deben hacer los comerciantes

Según la entidad, los falsos funcionarios llegan a establecimientos comerciales y mencionan supuestas faltas relacionadas con permisos sanitarios, manipulación de alimentos o requisitos para los trabajadores. Luego, utilizan estos argumentos para intentar realizar cobros.

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió este 16 de septiembre una alerta dirigida a comerciantes ante reportes de personas que estarían suplantando a inspectores sanitarios y veterinarios para obtener dinero de manera fraudulenta .

Minsa pide denunciar visitas sospechosas de supuestos inspectores

El Minsa hizo un llamado a los comerciantes para que verifiquen la identidad de cualquier persona que se presente como inspector sanitario antes de atender una inspección o realizar algún trámite.

La institución recordó que los funcionarios deben portar su carné institucional vigente y que ningún inspector está autorizado a solicitar pagos directamente durante una visita a un establecimiento ni mediante llamadas telefónicas.

Si un comerciante recibe una visita o llamada sospechosa, debe pedir la identificación del funcionario, evitar entregar dinero y reportar el caso ante el Minsa o las autoridades correspondientes.

El Ministerio advirtió que hacerse pasar por un funcionario para obtener dinero puede constituir suplantación de identidad y estafa, delitos que están contemplados y sancionados por la ley.