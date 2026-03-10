  1. Inicio
Falsos inspectores sanitarios estarían cobrando dinero a comercios, advierte el Minsa

Emiliana Tuñón
  • 10/03/2026 14:03
El Minsa alerta a comerciantes sobre personas que se hacen pasar por inspectores sanitarios para solicitar dinero de manera fraudulenta.

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) advirtió a la población, especialmente a comerciantes y propietarios de establecimientos, sobre personas que se están haciendo pasar por inspectores sanitarios y veterinarios con el fin de cometer estafas.

De acuerdo con reportes recibidos por la entidad, los individuos visitan comercios alegando supuestas irregularidades relacionadas con permisos sanitarios, manipulación de alimentos o requisitos del personal que labora en los locales. Para generar confianza, utilizan terminología técnica vinculada al control sanitario de alimentos y posteriormente solicitan dinero o realizan cobros indebidos.

Ante esta situación, el Minsa reiteró que las inspecciones sanitarias oficiales solo son realizadas por personal debidamente identificado. Además, recordó que todo inspector debe presentar su carné institucional vigente al momento de efectuar una verificación en un establecimiento.

Minsa

La institución también aclaró que ningún funcionario está autorizado a solicitar pagos directos durante una inspección, ya sea de manera presencial o por vía telefónica.

Frente a posibles visitas o llamadas sospechosas, el Ministerio recomendó a comerciantes y trabajadores solicitar la identificación oficial del supuesto funcionario, evitar realizar pagos o entregar dinero y reportar inmediatamente el hecho a las autoridades sanitarias.

Las denuncias pueden realizarse en la sede central del Minsa o en las distintas direcciones regionales de salud del país.

El Minsa enfatizó que este tipo de acciones constituye delitos de suplantación de identidad y estafa, los cuales están contemplados y sancionados por la legislación vigente.

