Falsos inspectores sanitarios estarían cobrando dinero a comercios, advierte el Minsa

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) advirtió a la población, especialmente a comerciantes y propietarios de establecimientos, sobre personas que se están haciendo pasar por inspectores sanitarios y veterinarios con el fin de cometer estafas.

De acuerdo con reportes recibidos por la entidad, los individuos visitan comercios alegando supuestas irregularidades relacionadas con permisos sanitarios, manipulación de alimentos o requisitos del personal que labora en los locales. Para generar confianza, utilizan terminología técnica vinculada al control sanitario de alimentos y posteriormente solicitan dinero o realizan cobros indebidos.

Ante esta situación, el Minsa reiteró que las inspecciones sanitarias oficiales solo son realizadas por personal debidamente identificado. Además, recordó que todo inspector debe presentar su carné institucional vigente al momento de efectuar una verificación en un establecimiento.