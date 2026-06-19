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Inadeh advierte sobre fraude que ofrece diplomas sin cursos a cambio de dinero

Estafa digital intenta suplantar al Inadeh con falsos cursos y certificados
Estafa digital intenta suplantar al Inadeh con falsos cursos y certificados Inadeh
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/06/2026 11:09
El Inadeh advierte sobre estafa digital que usa su nombre para vender certificados inexistentes.

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El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) informó a la ciudadanía sobre la circulación en redes sociales de una publicación fraudulenta que ofrece supuestos certificados y diplomas oficiales a cambio de dinero, sin necesidad de cursar los programas de formación.

La institución aclaró que esta práctica es ilegal y constituye un intento de engaño mediante el uso indebido del nombre, la imagen institucional y documentos oficiales del Inadeh.

Reiteró además que todos los cursos, programas de capacitación, certificaciones y trámites que ofrece la entidad son completamente gratuitos, por lo que ningún funcionario, colaborador o tercero está autorizado a solicitar pagos por inscripciones, participación o emisión de diplomas.

El Inadeh también advirtió que el número de WhatsApp difundido en la publicación fraudulenta no tiene relación alguna con la institución ni con sus representantes autorizados.

La entidad recordó que los certificados y diplomas oficiales solo se obtienen tras la participación, asistencia y aprobación de los programas de formación, y que no existe ningún mecanismo de pago para adquirir acreditaciones.

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