Inadeh advierte sobre fraude que ofrece diplomas sin cursos a cambio de dinero

Reiteró además que todos los cursos, programas de capacitación, certificaciones y trámites que ofrece la entidad son completamente gratuitos, por lo que ningún funcionario, colaborador o tercero está autorizado a solicitar pagos por inscripciones, participación o emisión de diplomas.El Inadeh también advirtió que el número de WhatsApp difundido en la publicación fraudulenta no tiene relación alguna con la institución ni con sus representantes autorizados.<b>La entidad recordó que los certificados y diplomas oficiales solo se obtienen tras la participación, asistencia y aprobación de los programas de formación, y que no existe ningún mecanismo de pago para adquirir acreditaciones.</b>