INADEH: ¿Cuáles son los cursos más buscados y sus horas de formación?

En el caso de los cursos de tecnología de la información, la oferta abarca desde herramientas informáticas básicas hasta programación, respondiendo así a la creciente demanda de habilidades digitales en el mercado laboral.

El director de formación profesional del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) , Asdrúbal Ulloa, informó en una entrevista para Radio Panamá que los cursos más buscados están relacionados con tecnología, idiomas, gastronomía y emprendimiento.

INADEH ofrece cursos cortos y programas técnicos profesionales de distintas duraciones

El director del INADEH, detalló que la institución ofrece cursos cortos con duraciones que van desde 40 hasta 120 horas, dependiendo de la especialidad.

“Los cursos como tales son muy rápidos, 40, 100 o 120 horas; varía entre cada curso porque nosotros tenemos más de 500 cursos, y cada uno tiene una carga horaria específica”, explicó Ulloa.

En cuanto a los programas “Técnicos Profesionales”, el director indicó que estos van de 300 a 600 u 800 horas, diseñados para brindar una formación más completa y especializada en distintas áreas del conocimiento.

Cursos gratuitos del INADEH del último periodo 2025

Entre los más de 1,885 cursos que ofrecerá el INADEH en este último periodo, se incluyen áreas como tecnologías digitales, emprendimiento, construcción, turismo y gastronomía, entre las cuales se destacan:

-Liderazgo

-Seguridad y Salud en los Trabajos Portuarios

-Elementos de la cadena de suministro

-Operaciones de almacenamientos

-Planificación de la demanda

-Seguridad Marítima en aguas Nacionales

-Nomenclatura Náutica

-Análisis de datos Power Bi Básico e intermedio

-Hoja de cálculo básica, intermedio, avanzado

-Manejo y construcción de jardines, entre otros.