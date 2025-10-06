INADEH: ¿Cuáles son los cursos más buscados y sus horas de formación?

El director de formación profesional del <b><a href="/tag/-/meta/inadeh-instituto-nacional-de-formacion-profesional">Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH)</a></b>, Asdrúbal Ulloa, informó en una entrevista para Radio Panamá que los cursos más buscados están relacionados con tecnología, idiomas, gastronomía y emprendimiento.En el caso de los cursos de tecnología de la información, la oferta abarca desde herramientas informáticas básicas hasta programación, respondiendo así a la creciente demanda de habilidades digitales en el mercado laboral.