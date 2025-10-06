Premios Nobel 2025: Conozca las fechas, los posibles ganadores y el origen detrás de los galardones

Con el anuncio de los <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/brunkow-y-ramsdell-inmunologos-ganadores-del-nobel-a-partir-de-un-gen-en-ratones-DL16489093" target="_blank">ganadores del Premio Nobel de Medicina 2025</a></b>, se da inicio este lunes al anuncio formal de los vencedores en las respectivas categorías de estos galardones. Estos son los premios, cuyos ganadores se darán a conocer paulatinamente hasta este próximo lunes 13 de octubre.Premio Nobel de Física: <b>martes 7 de octubre</b>Premio Nobel de Química: <b>miércoles 8 de octubre</b>Premio Nobel de Literatura:<b> jueves 9 de octubre</b>Premio Nobel de la Paz: <b>viernes 10 de octubre</b>Premio Nobel de Economía: <b>lunes 13 de octubre</b>