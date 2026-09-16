Dos bronces para Panamá en gimnasia y boxeo en Santa Fe 2026

La delegación de Panamá alcanzó un total de cuatro medallas en el medallero acumulado de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 durante la reciente jornada de competencias, luego de que la gimnasta Ana Gabriela Gutiérrez y la boxeadora Yuliett Hinestroza obtuvieran las preseas de bronce en sus respectivas pruebas ejecutadas en territorio argentino.

En la disciplina de gimnasia artística, Gutiérrez aseguró el tercer lugar del podio en la modalidad individual de suelo al registrar una puntuación de 12.934 en la ronda final.

En el resto de la jornada de gimnasia, Hillary Heron ocupó la quinta casilla en suelo con 12.634 puntos, mientras que Ana Lucía Beitía se ubicó quinta en salto (12.817) y quinta en barras asimétricas (11.667), prueba donde la medallista Gutiérrez finalizó en el séptimo puesto (11.234).

Por su parte en el boxeo, el combate semifinal de la división de los -51 kilogramos otorgó una nueva distinción al equipo panameño tras la caída de Yuliett Hinestroza por decisión 1-4 ante la venezolana Irismar Rojas, resultado que garantizó automáticamente el bronce para la púgil.

A la par de la cosecha de medallas, la representación itsmeña vio acción en otras disciplinas del programa deportivo.

En levantamiento de pesas, Kelly Aparicio finalizó en la sexta posición de los 69 kilogramos con un total olímpico de 188 kilogramos (83 en arranque y 105 en envión), mientras que Jorge Luis Medina culminó quinto en la categoría de los 95 kilogramos tras acumular 308 kilogramos (142 en arranque y 166 en envión).

En la natación, el deportista Raúl Antadillas concluyó en la quinta casilla de la final de los 50 metros pecho con un tiempo de 28.46 segundos, superando los 28.69 segundos registrados durante su clasificación matutina.

Asimismo, en las competencias de velocidad de Stand Up Paddle celebradas en la Costanera Este, Stephanie Bodden y Edonays Caballero alcanzaron el quinto lugar general en sus correspondientes ramas tras ubicarse terceros en sus series semifinales.

Finalmente, la selección masculina de fútbol Sub-19 tropezó 1-4 frente a Chile en su debut de la fase de grupos, con gol del capitán Raheen Cuello, previo a su segundo encuentro pautado contra Colombia para el próximo viernes 18 de septiembre.