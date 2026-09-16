Panamá y China avanzan en acuerdo marítimo y se disminuye a menos de 20 las retenciones de buques

Las tensiones en torno a la retención de buques con pabellón panameño en puertos del gigante asiático han registrado una disminución sustancial, tras los avances en el diálogo bilateral y la negociación para la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo entre Panamá y la República Popular China. Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, quien explicó que el país se encuentra a la espera de que las autoridades chinas culminen sus procesos normativos internos para dar paso a la firma del convenio. “Los avances son los que se han hecho públicos, ya que se negoció el nuevo acuerdo y estamos esperando que la República Popular China cumpla con sus procedimientos internos”, señaló Martínez-Acha. Sobre los tiempos de respuesta del país asiático, el canciller indicó que “el tiempo solo lo sabrán ellos, pero nosotros ya estamos listos y esperamos que la decisión de China se dé pronto”. El canciller valoró además la dinámica actual entre ambas naciones.“Las tensiones en la retención de buques han bajado. Las relaciones con China están bien, son respetuosas, son importantes en materia comercial y esperamos que así sean siempre”, dijo.

Reducción drástica

La industria marítima privada confirmó una mejora notable en el flujo operativo en Asia. René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), detalló la reducción en los reportes de inspección y retención en astilleros y terminales chinas. “Hemos retomado los mismos números, por debajo de las 20 detenciones de buques de bandera panameña en puertos chinos mensuales, cuando antes estaban arriba de 130 detenciones y era complicado para los dueños de los barcos, que son los clientes de la Autoridad Marítima de Panamá”, afirmó Gómez. El presidente del CMP subrayó que este tipo de negociaciones bilaterales requieren procesos minuciosos. “Es importante saber que la negociación de estos acuerdos no se da en semanas o meses, porque el Estado propone la renovación del memorando de entendimiento o de nación más favorecida y esto toma tiempo. El acuerdo se tiene que revisar por ambas partes, China y Panamá, para ver cuáles son las mejores opciones y beneficios”, explicó.

Impacto económico

Uno de los puntos clave para el registro mercante panameño en esta negociación reside en las facilidades tarifarias y de competitividad frente a otras marinas mercantes globales. Gómez enfatizó el peso económico que representa el convenio para los armadores e inversionistas, ya que el mayor beneficio que tiene el armador y la bandera panameña a la hora de entrar a puertos chinos es que tienen un descuento de 37%. “Eso es un monto bien alto que, si lo comparas con grandes movimientos, estamos hablando de millones. Entonces, sí es importante para el naviero tener o seguir teniendo este beneficio”, comentó. Con la ratificación definitiva del acuerdo por parte de Beijing, el sector marítimo panameño busca garantizar la seguridad jurídica operativa de la flota bajo su bandera y consolidar la competitividad comercial del registro de buques en las principales rutas globales.

Disputa