El Botafogo de Kadir Barría tendrá nuevo entrenador por los próximos años. Adenor Leonardo Bacchi, mejor conocido como Tite, fue oficializado como director técnico del cuadro brasileño y firma hasta el 2028.

De esta manera, el futbolista panameño que milita en el club del Botafogo, Kadir Barría estará a las órdenes de un campeón con la selección de Brasil y que tuvo la oportunidad de dirigir a la Canarinha en la Copa del Mundo. “Tite es el nuevo entrenador del Botafogo. Seleccionador de Brasil durante seis años y multicampeón del fútbol nacional, Tite firma con el ‘Glorioso’ hasta finales de 2028”. “Junto a él llegan el asistente Matheus Bachi y el preparador físico Fábio Mahseredjian, quienes contarán con el pleno apoyo del cuerpo técnico interno, que ahora incorpora a Rodrigo Bellão como nuevo miembro”, destacó el club en un comunicado.

El Botafogo se encuentra en una encrucijada de resultados. Apenas han logrado dos victorias en los últimos 10 partidos. De estas dos victorias, una de ellas ha sido en la Seria A de Brasil. Tite viene en sustitución de Franclim Carvalho, quien fue cesado de su cargo tras perder 1-0 ante el Vitória el pasado 16 de agosto. Desde entonces, Rodrigo Bellao y Rodrigo Aragonez tomaron las riendas del equipo de manera interina hasta que el Botafogo encontrara un nuevo entrenador de garantías y que pudiera cambiar la dinámica negativa del club.

En cuanto a Tite, el entrenador de 65 años llevó a la selección de Brasil a resultar campeón en la Copa América 2019 y fue subcampeón del mismo torneo en el 2021. Sumado a ello, dirigió a la Canarinha en la Copa del Mundo Rusia 2018 y Catar 2022 cayendo en los cuartos de final en ambas ediciones.

En el plano local, ha estado a cargo del Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, entre otros. De hecho, con el Corinthians, llegó a ser campeón del Mundial de Clubes en el 2012 tras vencer en esa histórica final al Chelsea, así como también en la Copa Libertadores ese mismo año.

Esta será una nueva oportunidad para Barría y empezar de cero con el histórico Tite. Este 2026, el jugador de 19 años no ha tenido el rodaje esperado, así como tampoco ha tenido una cuota goleadora alta. Apenas ha disputado 373 minutos en 14 partidos en la Serie A, anotado tan solo un gol y entregado una asistencia en ese lapso.