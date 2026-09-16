Diputados de Vamos piden diálogo nacional por pensiones del Sistema Mixto del Seguro Social

Los diputados de la bancada independiente Vamos solicitaron este 16 de septiembre al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon Vásquez, abrir una discusión nacional para abordar la situación de personas próximas a jubilarse que, según han manifestado a los diputados, se sienten perjudicadas tras haberse acogido al Sistema Mixto de Pensiones hace aproximadamente 20 años.

La petición fue planteada mediante una carta firmada por 15 diputados de la bancada y dirigida al director de la CSS.

En el documento, los diputados señalan que han recibido consultas y peticiones de futuros pensionados que alegan sentirse engañados por la CSS y el Estado panameño luego de haber firmado una solicitud para incorporarse al Sistema Mixto de Pensiones.

Según los diputados, la información que han analizado apunta a que la situación podría alcanzar a un grupo superior a las 15,000 personas.

Ante esta situación, los diputados plantearon que se convoque, desde el Órgano Legislativo, el Ejecutivo y la CSS, a una discusión nacional que permita analizar el caso y buscar una solución para las personas afectadas.

La bancada sostuvo que la seguridad social constituye un derecho social y señaló que la protección durante la vejez debe estar vinculada con la garantía de condiciones económicas que permitan a los pensionados atender sus necesidades.

En la carta también citaron disposiciones internacionales relacionadas con el derecho a la seguridad social, entre ellas el artículo 9 del Protocolo de San Salvador y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los diputados indicaron que el derecho a una pensión no debe entenderse únicamente como el reconocimiento formal de una prestación, sino como parte de las obligaciones del Estado para garantizar seguridad económica durante la vejez.

Los diputados manifestaron su disposición a participar en la discusión y en las decisiones que sean necesarias para abordar la situación.

“Buscamos no solamente alzar la voz por los miles de panameños que ven la dignidad de su retiro y vejez en riesgo”, señalaron en la carta, en la que también expresaron su disposición a colaborar dentro de sus competencias constitucionales y legales.

La nota fue suscrita por Jorge González, Jahine Prado, Augusto Palacios, Yarelis Rodríguez, Eduardo Gaitán, Walkiria Chandler, Jorge Bloise, Miguel Ángel Campos, Yamireliz Chong, Jhonathan Vega, Luis Duke, Alexandra Brenes, Roberto Zúñiga, Lenin Ulate y Patsy Lee.