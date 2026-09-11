Panamá Sub-17 probará su nivel en España ante Australia, Marruecos y Vietnam

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) confirmó tres duelos amistosos para la selección de Panamá Sub-17 en España, esto previo a la celebración de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.
Los dirigidos por Felipe Baloy tendrán la oportunidad de medir su nivel ante los rivales de Australia, Marruecos (equipo que llegó hasta los cuartos de final en el torneo mundialista en el 2025) y Vietnam en la gira por tierras españolas.
Esta semana el equipo de Baloy estuvo nuevamente ejercitándose pensando ya en la gira y también en el Mundial Sub-17 que volverán a disputar en Catar.
Para esta gira, Baloy contará con un total de 26 jugadores en los que se destacan las presencias de Estevis López, Alexander Tull, Lucas Norte, Alfredo Maduro, Jossimar Insturaín y el legionario Joshua Payton, quien milita en el Southern Soccer AC de los Estados Unidos.
El equipo estará partiendo este domingo 20 de septiembre en horas de la tarde hacia España, concretamente hacia el territorio de Salou. Durante la próxima semana, los 26 efectivos se estarán entrenando del 14 al 20 de septiembre y llegar en óptimas condiciones a los duelos amistosos.
Los 26 convocados por Felipe Baloy para la gira en España
Porteros: Luis López (Academia CDE) y Adamir Aparicio (Plaza Amador).
Defensas: Anthony Murillo (Atlético Nacional), Neir Marrugo (CAI), Alberto Adams (Plaza Amador), Cristian Ibarra (Plaza Amador), Stephen Domínguez (Sporting San Miguelito), Gabriel Quiroz (Tauro FC) y Giancarlo Alemán (Plaza Amador).
Mediocampistas: Alfredo Maduro (Academia CDE), Lucas Norte (Plaza Amador), Alexander Tull (CAI), Lucio Ceballos (Sporting San Miguelito), Jossimar Insturain (Tauro FC), José Asprilla (Universitario), Oliver Pinzón (Universitario), Estevis López (Veraguas United), Joseph López (San Francisco FC) y Joseph Choy (Veraguas United).
Delanteros: Thiago Chalmers (Plaza Amador), Jorshua Gómez (San Francisco FC), Ronaldo Matos (Sporting San Miguelito), Cristian Morán (Umecit FC) y Joshua Payton (Southern Soccer AC/Estados Unidos).
Panamá Sub-17 se enfrentará a Australia el 24 de septiembre, a Marruecos el 26 de septiembre y a Vietnam el 30 de septiembre. Todos los partidos se realizarán en el Mediterranean Sports Hub, Salou, España.
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