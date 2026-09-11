Las noticias que marcan la actualidad en Panamá y el mundo este 11 de septiembre

La jornada de este viernes 11 de septiembre de 2026 estuvo marcada por diversos acontecimientos en Panamá y el ámbito internacional, desde advertencias por condiciones marítimas hasta procesos judiciales y hechos que generaron atención fuera del país.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención debido a las máximas mareas en el sector Pacífico de Panamá. La advertencia comenzó a regir desde las 3:48 a.m. de este viernes y se mantendrá hasta las 5:47 a.m. del lunes 14 de septiembre.

-La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Clara Montenegro, ordenó la detención provisional de un hombre de 34 años, a quien se le imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos y delincuencia organizada, en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI).

-La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) se pronunció sobre las versiones difundidas en redes sociales relacionadas con una concesión marítima en Punta Pacífica. La institución explicó que el caso se encuentra dentro de un proceso administrativo que aún está en curso y que guarda relación con presuntos incumplimientos por parte del concesionario. La AMP aseguró que sus actuaciones se desarrollan bajo el marco legal y respetando el debido proceso.

-La Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Red de Derechos Humanos de Panamá solicitaron investigar las denuncias sobre una presunta red de vigilancia, seguimiento e infiltración policial en organizaciones sindicales y sociales. La petición surge luego de que la Policía Nacional reconociera que mantiene agentes encubiertos en organizaciones populares.

-Un fuerte accidente captó la atención durante la primera práctica de la Fórmula 2 en el circuito Madring, en Madrid. El monoplaza del piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak impactó contra las barreras y posteriormente terminó envuelto en llamas, protagonizando uno de los momentos más impactantes de la jornada.