Fuerte choque en la Fórmula 2 provoca bandera roja en el circuito Madring de Madrid

Un fuerte accidente marcó la primera práctica de la Fórmula 2 en el circuito Madring, en Madrid, luego de que el monoplaza del piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak impactara contra las barreras y terminara envuelto en llamas.

Según dio a conocer Infobae, el incidente ocurrió en la curva 19 del nuevo trazado, cuando el piloto de ART Grand Prix perdió el control de su vehículo en una zona de alta velocidad. El automóvil golpeó la parte trasera contra las protecciones y, después de varios impactos, comenzó a incendiarse.

A pesar de lo aparatoso del accidente, Inthraphuvasak consiguió salir rápidamente del monoplaza por sus propios medios. El piloto no habría requerido asistencia médica en pista, de acuerdo con la información citada por el medio.

El incidente provocó la bandera roja y obligó a detener la sesión durante aproximadamente media hora. Los equipos de emergencia trabajaron en la zona para apagar el fuego, retirar los restos del vehículo y reparar las barreras que resultaron dañadas, según Infobae.

La práctica pudo reanudarse cuando quedaban aproximadamente seis minutos. La interrupción redujo el tiempo de trabajo de los pilotos, que utilizaban esta sesión para conocer las características del nuevo circuito antes de la clasificación.