Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 11 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este viernes 11 de septiembre se esperan aguaceros aislados y posibles tormentas eléctricas en distintos puntos del país, principalmente durante la tarde.
En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se prevén lluvias intermitentes y episodios de aguaceros en sectores de la comarca Guna Yala, Colón, Bocas del Toro y zonas marítimas.
Para la tarde, las lluvias se concentrarán principalmente en Bocas del Toro y la Cordillera Central, mientras que en el resto de esta vertiente podrían registrarse aguaceros aislados y de corta duración. Durante la noche no se anticipan eventos lluviosos significativos.
En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana se esperan aguaceros aislados con probables descargas eléctricas en zonas marítimas del Golfo de Panamá, Darién, las comarcas Emberá y sectores de Panamá Este.
Durante la tarde, el IMHPA pronostica episodios de aguaceros aislados con posibles tormentas en Chiriquí, Veraguas, Panamá Oeste, Panamá y Darién. En el resto de la vertiente se prevén lluvias de corta duración.
Para la noche, algunas lluvias podrían persistir en Veraguas y las zonas marítimas del Golfo de Chiriquí, aunque disminuirían paulatinamente. En las demás áreas del Pacífico no se esperan precipitaciones de importancia.
Las temperaturas mínimas estarán entre 12 °C y 20 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 21 °C y 24 °C.
Las temperaturas máximas alcanzarán entre 29 °C y 33 °C en el Pacífico, de 28 °C a 32 °C en el Caribe y entre 20 °C y 25 °C en la Cordillera Central.
El IMHPA también reportó índices máximos de radiación UV-B entre moderados y muy altos, de 5 a 10, en diferentes sectores del país.
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