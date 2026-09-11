‘NAZA’: el documental sobre el genocidio en Gaza que recibió una ovación récord en Venecia

“NAZA” es el único documental incluido en la competición principal de esta edición de la Mostra y, tras su estreno, comenzó a ser considerado entre las producciones con posibilidades de competir por el León de Oro , cuyo ganador será anunciado este sábado 12 de septiembre.

Según informó Euronews, la producción recibió una ovación de pie de 24,5 minutos , convirtiéndose en la más extensa registrada hasta ahora en la historia del festival italiano.

El Festival de Cine de Venecia vivió uno de sus momentos más llamativos con el estreno de “NAZA”, el nuevo documental de los realizadores israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, responsables de la película ganadora del Óscar “No Other Land”.

Un documental sobre la guerra en Gaza

La película, de aproximadamente 80 minutos, aborda el funcionamiento de los sistemas utilizados por las fuerzas militares israelíes para seleccionar objetivos durante la guerra en Gaza.

De acuerdo con la información difundida por Euronews, el documental fue filmado de manera secreta durante la noche en azoteas de Tel Aviv y reúne testimonios de 24 personas vinculadas a la inteligencia militar israelí, soldados y denunciantes.

Los entrevistados describen, entre otros aspectos, los procedimientos empleados para determinar objetivos militares y el número de civiles que podrían morir durante determinados ataques.

El título de la película hace referencia al término militar “Nezek Agavi”, traducido como “daños colaterales”, utilizado para calcular el número estimado de civiles que podrían morir como consecuencia de un bombardeo.

La reacción del público en Venecia convirtió rápidamente a “NAZA” en uno de los títulos más comentados de esta edición. La película también llega a la recta final de Venecia en medio de una fuerte expectativa sobre el León de Oro, premio principal de la Mostra.

“NAZA” tendrá próximamente otras paradas internacionales. Según Euronews, será proyectada el 23 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y posteriormente, el 26 de septiembre, en el New York Film Festival.