MEF le responde a Moody’s: Panamá hace lo suficiente para preservar grado de inversión

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que Panamá está tomando las medidas necesarias para mantener el grado de inversión, en respuesta a las observaciones de la calificadora Moody’s, y destacó que la confianza de los mercados internacionales respalda la gestión fiscal del país.
Chapman reconoció el profesionalismo de las agencias calificadoras, pero subrayó que la opinión de los mercados es igualmente determinante.
“Yo creo que sí. Soy admirador del profesionalismo de las calificadoras de riesgo, pero no dejo de lado la opinión de quienes arriesgan sus dineros, que son los mercados. Todos los días emiten una opinión sobre el riesgo del país y ponen un precio que define el riesgo país”, contó el ministro, este jueves, durante un evento de Latinex.
Aadió que “eso nos coloca en una posición donde el costo de financiamiento de Panamá es inferior al de otros países con la misma calificación de riesgo, lo cual es un enorme voto de confianza y también una responsabilidad que tomamos muy en serio”.
Las declaraciones de Chapman se dieron luego de la reunión anual de Moody’s donde recordó que mantiene la perspectiva negativa de Panamá desde 2024. Además de que adelantó que el comité evaluador esperaba resolverla en 2026 el grado de inversión, pero la decisión del gobierno de postergar la definición sobre la mina hasta finales de 2026 podría extender la incertidumbre.
Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s Ratings, reconoció que el gobierno actual ha recuperado credibilidad con estrategias de financiamiento y disciplina fiscal, como la reducción del déficit y la estabilización de la deuda.
Sin embargo, insistió en que la sostenibilidad del grado de inversión requiere continuidad más allá de un solo periodo gubernamental.
“¿Es o no es Panamá grado de inversión? Esa es la pregunta que seguiremos evaluando hasta finales de 2026, cuando se aclare el escenario de la mina”, sostuvo Reusche.
Moody’s insiste en la necesidad de medidas estructurales que fortalezcan la sostenibilidad fiscal, como reformas en educación, gasto público y asignación de salarios en el sector estatal. Hasta ahora, indicó, estas reformas no se han concretado, lo que mantiene la incertidumbre sobre la capacidad del país para sostener su calificación en el largo plazo.
El ministro Chapman agregó que el análisis de Moody’s es “muy bueno” y reconoció que las recomendaciones de reformas fiscales son pertinentes, pero aclaró que su presentación dependerá de los tiempos legislativos.
“Estamos comprometidos en llevar adelante la mayor cantidad de reformas fiscales que ellos recomiendan, pero en este momento nuestra prioridad con la Asamblea es el presupuesto. De poder presentar las reformas, nos gustaría hacerlo, pero ya sería en la próxima legislatura a partir de enero de 2027”, explicó.
Durante su intervención en el foro de inversionistas de Latinex, Chapman subrayó que la estrategia económica del país está enfocada en orden fiscal, disciplina en el gasto y manejo responsable de la deuda, lo que ha permitido reducir la prima de riesgo y mejorar las condiciones de financiamiento.
El ministro recordó que Panamá ha logrado colocar deuda en los mercados internacionales con alta demanda y costos más bajos, gracias a la credibilidad recuperada.
“La prima empezó a bajar aceleradamente porque los inversionistas creen que cumplimos lo que prometemos. Eso nos permitió retirar un monto importante de deuda y reconfigurar plazos y costos. La confianza y la credibilidad son el resultado de la consolidación fiscal”, afirmó.
Chapman destacó además que el país ha profundizado su mercado de capitales local, con mayor participación de inversionistas extranjeros en las subastas de letras del Tesoro, y que la economía panameña muestra señales de crecimiento sostenido con inflación contenida y generación inédita de empleo privado.
Enfatizó que la política económica busca mantener un círculo virtuoso: disciplina fiscal que genera confianza, confianza que atrae inversión, inversión que impulsa crecimiento y crecimiento que se traduce en empleo y bienestar para la población.
“No creemos en que exista una contradicción entre crecimiento y orden fiscal. Todo lo contrario, la consolidación fiscal genera confianza, la confianza atrae inversión y esa inversión genera empleo y desarrollo humano”, concluyó el titular del MEF.
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