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Economía

DGI anuncia cambios en el listado de agentes de retención del ITBMS para 2027

Cambios en los agentes de retención del ITBMS para el próximo año
Cambios en los agentes de retención del ITBMS para el próximo año DGI
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/09/2026 07:54
Nuevos contribuyentes fueron incorporados al listado de agentes de retención del ITBMS para 2027.

La Dirección General de Ingresos (DGI) publicó una nueva actualización del listado de contribuyentes designados como Agentes de Retención del ITBMS, que será aplicable a partir del periodo fiscal 2027.

De acuerdo con la entidad, la modificación incluye la incorporación de nuevos agentes de retención designados de oficio, en cumplimiento de las disposiciones tributarias establecidas para este mecanismo de recaudación.

Los contribuyentes que figuren en el listado deberán retener el 50% del ITBMS detallado en las facturas o documentos equivalentes emitidos por sus proveedores. Estas sumas deberán posteriormente ser declaradas y pagadas ante la administración tributaria, conforme a las obligaciones establecidas.

Agentes de retención del ITBMS seguirán bajo esta modalidad en 2027

La DGI también precisó que quienes ya contaban con la condición de agentes de retención en periodos fiscales anteriores continuarán bajo esta modalidad durante 2027 y los años siguientes.

Como parte de la actualización, además, se realizaron ajustes derivados de fusiones empresariales y cambios de denominación, con el propósito de mantener la información tributaria en concordancia con los registros oficiales.

La nueva lista fue publicada mediante la Resolución No. 201-6793 del 25 de agosto de 2026 y está disponible para consulta de los contribuyentes a través de los canales oficiales de la DGI y de la Gaceta Oficial Digital.

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