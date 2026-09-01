DGI anuncia cambios en el listado de agentes de retención del ITBMS para 2027

La Dirección General de Ingresos (DGI) publicó una nueva actualización del listado de contribuyentes designados como Agentes de Retención del ITBMS, que será aplicable a partir del periodo fiscal 2027.

De acuerdo con la entidad, la modificación incluye la incorporación de nuevos agentes de retención designados de oficio, en cumplimiento de las disposiciones tributarias establecidas para este mecanismo de recaudación.

Los contribuyentes que figuren en el listado deberán retener el 50% del ITBMS detallado en las facturas o documentos equivalentes emitidos por sus proveedores. Estas sumas deberán posteriormente ser declaradas y pagadas ante la administración tributaria, conforme a las obligaciones establecidas.