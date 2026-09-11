Sinaproc alerta por mareas altas de hasta 16.9 pies en el Pacífico hasta el 14 de septiembre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por máximas mareas en el sector Pacífico de Panamá, vigente desde las 3:48 a.m. de este viernes 11 de septiembre hasta las 5:47 a.m. del lunes 14 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el aviso, las mareas podrían alcanzar hasta 16.9 pies (5.15 metros). El nivel más elevado está previsto para el domingo 13 de septiembre, a las 5:10 a.m.

Este viernes 11 de septiembre se esperan mareas de 16.4 pies (5 metros) a las 3:48 a.m. y nuevamente a las 4:08 p.m.

Para el sábado 12, la marea podría alcanzar 16.8 pies (5.12 metros) a las 4:30 a.m. y 16.5 pies (5.03 metros) a las 4:49 p.m.

El domingo 13 se registrará la mayor altura prevista durante el período del aviso, con 16.9 pies (5.15 metros) a las 5:10 a.m. En horas de la tarde, a las 5:29 p.m., se esperan hasta 16.3 pies (4.97 metros).

El lunes 14, la marea alcanzaría 16.6 pies (5.06 metros) a las 5:47 a.m.

Riesgo de inundaciones

El Sinaproc advirtió que la situación podría generar un mayor riesgo si las máximas mareas coinciden con lluvias, debido a un posible incremento en los niveles de ríos y quebradas, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones.

La entidad recomendó evitar permanecer o realizar actividades innecesarias cerca de costas, ríos, quebradas y zonas propensas a inundaciones durante las horas de marea alta.

También pidió mantenerse atentos a los comunicados oficiales y a las condiciones del tiempo y no intentar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas, ya sea a pie o en vehículos.

Entre las recomendaciones está asegurar embarcaciones y objetos que puedan ser desplazados por el aumento del nivel del mar, además de identificar rutas de evacuación y zonas seguras, especialmente para quienes viven cerca de costas, ríos y quebradas.