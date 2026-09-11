¿Quién es Miguel Antonio Lorenzo Fábrega, nuevo subadministrador del Canal de Panamá?

La Junta Directiva del Canal de Panamá designó este jueves, 10 de septiembre, a Miguel Antonio Lorenzo Fábrega como subadministrador del Canal de Panamá, quien acompañará a la administradora Ilya Espino de Marotta en los retos que enfrentará la vía acuática durante los próximos años.

Pero, ¿quién es Miguel Antonio Lorenzo Fábrega? Es ingeniero civil egresado de la Universidad Santa María La Antigua, con una maestría en Ingeniería Estructural de The University of Texas at Austin y formación ejecutiva en la Kellogg School of Management de Northwestern University.

En su experiencia, Lorenzo Fábrega se desempeñó como ingeniero de proyectos en el Grupo Los Pueblos entre 1997 y 1998; y acumula 28 años de trayectoria en el Canal de Panamá, una vía acuática clave que une el océano Atlántico con el Pacífico, facilitando el paso de aproximadamente el 6 % del comercio marítimo mundial.

Según información oficial, durante este período, ha ocupado posiciones de creciente responsabilidad, desde ingeniero estructural hasta gerente ejecutivo de Ingeniería, subgerente del diseño del Tercer Juego de Esclusas y, posteriormente, vicepresidente de Ingeniería y Servicios.

Desde 2020, ocupa el cargo de vicepresidente de infraestructura e ingeniería, desde el cual ha participado en el diseño, evaluación y ejecución del Programa de Ampliación.

En su cargo actual, es responsable de la planificación, mantenimiento, conservación, modernización y gestión estratégica de la infraestructura y los activos del Canal, con el objetivo de asegurar su confiabilidad operativa, sostenibilidad y capacidad para responder a las demandas futuras del comercio marítimo global. Su experiencia combina conocimiento técnico con liderazgo y gestión de proyectos de alta complejidad.

Rubén Pérez Pinzón continuará como subadministrador encargado hasta la toma de posesión de Lorenzo Fábrega como nuevo subadministrador. Tras conocerse la designación, gremios del sector expresaron sus felicitaciones por el nombramiento.

El Consejo Empresarial Logístico (COEL), presidido por Danilo Bustamante, celebró la designación de Lorenzo Fábrega como subadministrador del Canal de Panamá.

“Su nombramiento, que acompaña a la administradora Ilya Espino de Marotta, es un claro mensaje de continuidad y confianza en la capacidad del Canal para enfrentar los retos y desafíos que se presentan en los próximos años”, expresó.

A juicio de COEL, “la Junta Directiva del Canal de Panamá, en un proceso riguroso y alineado con la institucionalidad del Canal, ha demostrado su compromiso con la estabilidad y la visión de largo plazo que requiere esta vital vía interoceánica. Como lo señaló José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva, esta designación reafirma la transparencia y la operación segura y continua del Canal”.

Asimismo, COEL resaltó que la experiencia de Lorenzo Fábrega en el diseño, evaluación y ejecución del Programa de Ampliación es testimonio de su capacidad para liderar proyectos complejos y estratégicos.

El gremio añadió que, con proyectos clave en el horizonte, como el embalse de río Indio, el corredor energético, los dos puertos en el Canal y la ampliación del corredor logístico, la experiencia y visión de Lorenzo Fábrega serán fundamentales para garantizar la modernización y sostenibilidad del Canal de Panamá.

“Su enfoque en la planificación y gestión estratégica de la infraestructura asegura que estemos preparados para responder a las crecientes demandas del comercio marítimo global”, subrayó el gremio.

COEL considera que la unión de la administradora y el subadministrador representa un paso decisivo hacia el fortalecimiento de la infraestructura logística.

“Agradecemos a la Junta Directiva por su liderazgo y por confiar en la experiencia de Lorenzo Fábrega para llevar adelante los desafíos que nos esperan. Esperamos con interés los avances que esta nueva administración traerá para el Canal de Panamá y, por ende, para la economía de nuestro país”, acotó COEL.

La Cámara Marítima de Panamá (CMP) también reaccionó al nombramiento y expresó sus buenos deseos a Lorenzo Fábrega ante la nueva responsabilidad que asumirá en el Canal de Panamá.

“Desde la CMP le deseamos éxitos en esta nueva responsabilidad, acompañando a la administradora Ilya Espino de Marotta ante los retos y oportunidades que marcarán el futuro de la vía interoceánica y de la institución estratégica para Panamá y la industria marítima internacional”, escribió la Cámara Marítima en su red social X.

La ingeniera Ilya Espino de Marotta asumió el cargo de administradora del Canal de Panamá el pasado lunes, 7 de septiembre, posición que ocupará durante un período de siete años (2026-2033).