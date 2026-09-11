Zar de la frontera de Trump defiende redadas de ICE en Doral ante temor de venezolanos

El zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, defendió las operaciones de control migratorio y las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras ser consultado por el periodista David Alandete sobre el ambiente de temor generado en el Doral, Florida, entre una comunidad venezolana que apoyó mayoritariamente al presidente Donald Trump.

Alandete preguntó a Homan por las redadas de ICE en el Doral y por el impacto que estas operaciones han tenido en una comunidad venezolana que respaldó a Trump durante las elecciones.

En respuesta, Homan sostuvo que los votantes que apoyaron al presidente lo hicieron, entre otras razones, para que su administración hiciera cumplir las leyes de inmigración y reforzara la seguridad en la frontera.

“Quienes apoyaron al presidente Trump votaron por él para que hiciera cumplir las leyes de inmigración y asegurara la frontera. Así que estamos cumpliendo sus promesas”, afirmó Homan.

El funcionario aseguró además que el gobierno considera que ha logrado “la frontera más segura de la historia” y destacó el alcance de las operaciones de deportación.

“Tenemos la frontera más segura de la historia y operaciones de deportación como nunca antes se habían visto. Así es como estamos actuando en todo el país”, señaló.

Las declaraciones se producen en medio de los operativos de ICE en Doral, ciudad del condado de Miami-Dade con una importante población venezolana, y de las preocupaciones expresadas por miembros de esa comunidad ante las acciones de las autoridades migratorias.

Homan sostuvo que las operaciones forman parte del cumplimiento de los compromisos asumidos por Trump en materia de inmigración y seguridad fronteriza.