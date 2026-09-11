Diputado Eduardo Gaitán da el ‘sí, acepto’ y presenta a su esposa

¡Hay boda en la política panameña! El diputado Eduardo Gaitán sorprendió a sus seguidores al revelar que este jueves 10 de septiembre pasó por el altar civil y contrajo matrimonio con su pareja, en una celebración que tuvo romance, elegancia y un marcado toque de tradición hindú.

“Hoy nace un nuevo hogar. Gaitán & Singh”, anunció el político de 30 años a través de sus redes sociales, donde compartió varias fotografías de este momento especial.

En las postales, los recién casados aparecen mostrando orgullosos sus anillos y posando frente a los documentos que certifican su unión. Una de las imágenes que más llamó la atención fue aquella en la que ambos muestran sus dedos marcados con tinta después de formalizar el matrimonio.

La celebración también estuvo acompañada de una dosis de tradición. Gaitán y Singh lucieron atuendos propios de una ceremonia hindú, dejando ver parte de la riqueza cultural que acompañó este nuevo capítulo de su historia como pareja.