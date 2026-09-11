Eurodiputado pide a la Unión Europea retirar la tarjeta amarilla a Panamá por pesca ilegal

El eurodiputado neerlandés Álvaro Sebastian Kruis solicitó a la Comisión Europea establecer una hoja de ruta con criterios definidos para que Panamá pueda superar la tarjeta amarilla por pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, impuesta al país desde diciembre de 2019.

Kruis reconoció los avances realizados por Panamá para fortalecer su sistema de control pesquero, entre ellos las reformas legislativas, la contratación de inspectores, el funcionamiento de un centro de seguimiento y el reforzamiento de los controles en puertos y plantas de procesamiento.

Panamá mantiene vigente la tarjeta amarilla impuesta por la Comisión Europea en 2019 por deficiencias en el control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, aunque el país avanza en auditorías y gestiones interinstitucionales a través de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá con la expectativa de lograr la “tarjeta verde”.

El eurodiputado también destacó los esfuerzos de Panamá para completar la implementación de su Sistema Nacional de Trazabilidad Electrónica, cuyo desarrollo requiere tiempo debido a su complejidad técnica, administrativa y presupuestaria.

“Panamá ha cumplido. La Comisión debe reconocer sus avances y retirar cuanto antes la tarjeta amarilla”, afirmó Kruis.

En una pregunta formal dirigida a la Comisión Europea, Kruis pidió conocer qué criterios concretos debe cumplir Panamá para superar la tarjeta amarilla, así como qué tipo de asistencia técnica puede brindar la Unión Europea al país.

También planteó si el proceso puede convertirse en un mecanismo de cooperación y apoyo, en lugar de limitarse a un sistema de advertencias.

El eurodiputado pidió además considerar la importancia estratégica de Panamá para Europa, debido a su papel como centro logístico internacional, sede del Canal y una de las principales naciones abanderantes del mundo, además de su posición estratégica en América Latina.