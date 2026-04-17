Tarjeta verde la UE: ¿Qué avances realiza Aduanas?

La Autoridad Nacional de Aduanas anunció una serie de evances contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), con el objetivo de que Panamá recupere la tarjeta verde de la Unión Europea en 2026.

La subdirectora general Técnica, Carmen Tapia, encabezó una reunión interna de coordinación para definir lineamientos estratégicos y metas operativas, incluyendo capacitaciones al personal técnico en puntos de control de la zona central y Azuero.

Aduanas juega un rol fundamental en este proceso al garantizar la fiscalización del comercio exterior, la gestión de riesgos en operaciones aduaneras y la trazabilidad de las exportaciones pesqueras, en coordinación con la Comisión Interinstitucional para la Prevención de la Pesca INDNR.

La última revisión de la UE se realizó en octubre de 2025, cuando Panamá presentó avances en trazabilidad y supervisión de flota.

La próxima evaluación está prevista para el primer semestre de 2026, momento en que el país espera recuperar la tarjeta verde y consolidarse como aliado estratégico de la Unión Europea en la protección de los recursos marinos.

“Panamá está dando los pasos correctos. [...] estamos limitados de presupuesto, pero estamos confiados en que a principios del próximo año podremos recibir la visita de la UE para demostrar que en efecto estamos cumpliendo contra la lucha de la pesca ilegal”, acotó el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuátivos (ARAP), Eduardo Carrasquilla, en una entrevista pasada con este medio.

La estrategia no solo busca cumplir con estándares europeos: apunta a reposicionar a Panamá como jurisdicción marítima confiable, capaz de equilibrar competitividad económica con sostenibilidad oceánica.

La UE sancionó por primera vez a Panamá con una tarjeta amarilla en 2014, pero en 2017 recuperó la tarjeta verde. Luego, tras una etapa de poca inversión y control, el bloque económico volvió a sancionar al país con una tarjeta amarilla en 2019, explicó el administrador general de la Arap.

Después de 2019, dijo, hubo dos auditorías, una en 2020 y 2022, sin resultados para salir de la sanción de la tarjeta amarilla, situación que representaría que la tercera auditoría fuera una sanción para una tarjeta roja.