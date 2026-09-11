Influenza y dengue entre las enfermedades bajo vigilancia del Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa), informó sobre el comportamiento de distintas enfermedades de notificación obligatoria durante la semana epidemiológica No. 33 de 2026, correspondiente del 16 al 22 de agosto, y reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de prevención para evitar contagios y complicaciones.

De acuerdo con el Departamento de Epidemiología del Minsa, en comparación con la misma semana epidemiológica de 2025, se registra una disminución nacional en el número de casos de los eventos bajo vigilancia.

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades corresponde a la influenza. Durante la semana epidemiológica No. 33 se reportaron dos nuevas defunciones, con lo que el acumulado anual llegó a 63 muertes.

Del total de fallecimientos registrados este año, el 57.1% corresponde a hombres. La mayor proporción se concentra en personas de 65 años y más, con el 61.9% de las defunciones, seguido por los menores de un año y el grupo de 60 a 64 años, ambos con 9.5%.

El Minsa también señaló que el 98.4% de las personas fallecidas por influenza no contaba con la vacunación correspondiente a la temporada actual, mientras que el 82.5% tampoco estaba vacunado contra la temporada de 2025. Además, el 82.5% presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

En cuanto al síndrome gripal, durante la semana analizada se notificaron 741 casos, con una tasa de 16 casos por cada 100,000 habitantes. Esta cifra representa una reducción frente a los 1,236 casos registrados en la misma semana de 2025. El acumulado de 2026 alcanza los 28,441 casos.

Por otro lado, las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonías, sumaron 482 casos durante la semana epidemiológica No. 33. El acumulado anual asciende a 13,379 casos, con una tasa de 289.4 por cada 100,000 habitantes.

El dengue también figura entre las enfermedades bajo seguimiento. Hasta la semana epidemiológica No. 33 se contabilizan 7,086 casos acumulados en el país. De estos, 6,172 corresponden a dengue sin signos de alarma, 874 presentan signos de alarma y 40 fueron clasificados como dengue grave.

En el caso de la malaria, el Minsa reportó 11 nuevos casos durante la semana y la actualización de 113 casos correspondientes a semanas anteriores, para un acumulado de 5,186 casos en lo que va del año.

Respecto al chikungunya, se notificaron dos casos durante la semana, uno de ellos importado, con un acumulado de seis casos en 2026. En tanto, no se registraron nuevos casos de zika y se mantiene un acumulado de un caso.

La leishmaniasis alcanzó 1,762 casos acumulados, luego de que se notificaran 42 casos durante la semana epidemiológica No. 33. Por su parte, la enfermedad por virus Oropouche no registró nuevos casos y mantiene un acumulado de 19.

En relación con el hantavirus, se notificó un caso de fiebre por hantavirus y se actualizó otro correspondiente a semanas anteriores, para un acumulado de 19 casos. El síndrome cardiopulmonar por hantavirus no presentó nuevos casos durante la semana y mantiene 16 acumulados.

El informe también señala 39 casos acumulados de leptospirosis, 85 de gusano barrenador en humanos y ocho casos de mpox durante 2026. En ninguno de estos tres eventos se notificaron nuevos casos durante la semana epidemiológica No. 33.