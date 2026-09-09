Policía Nacional reconoce que mantiene “agentes encubiertos” en organizaciones populares en Panamá

En un comunicado publicado la noche de este jueves 10 de septiembre, la Policía Nacional confirmó que unidades de la institución estarían realizando funciones de “agentes encubiertos” al interior de sindicatos y organizaciones populares.

“No tenemos infiltrados, sino agentes encubiertos para el bien de operaciones que derivan en mantener el orden y la seguridad nacional”, señaló la entidad, que asegura que estas acciones tienen lugar “dentro del marco de la ley”.

El pronunciamiento surge como respuesta a las denuncias realizadas el pasado lunes 7 de septiembre, cuando dirigentes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, junto con diversos grupos defensores de los derechos humanos y docentes, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, y otras unidades de la fuerza pública. En la acción señalaban un supuesto “espionaje ilegal” contra distintas organizaciones sociales.

De acuerdo con las organizaciones que presentaron la denuncia, el seguimiento no sería producto de acciones aisladas, sino de una estructura que involucraría a por lo menos una veintena de unidades de la fuerza pública. Según su versión, estas habrían monitoreado de manera sistemática a colectivos vinculados con las protestas contra la mina de Donoso, el proyecto de Río Indio y el Memorándum de Entendimiento suscrito con Estados Unidos en 2025. Parte de ese trabajo, sostienen, habría estado coordinado desde la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), donde, afirman, operarían agentes desplegados dentro de la fuerza pública para realizar labores de “infiltración”.