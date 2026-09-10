¡Oro y bronce para Panamá! Siguen los triunfos en Codicader 2026

La delegación estudiantil de Panamá conquistó la medalla de oro en tenis femenino por equipos y la presea de bronce en balonmano, al tiempo que aseguró la clasificación a tres finales en futsal y voleibol durante la jornada de competencia de los Juegos Codicader 2026 celebrados en Honduras.

En el torneo de tenis, las jugadoras Dominique Meza, Isabella Leurck, Paulina Meza y Gabriella Leurck obtuvieron el primer lugar en la modalidad por equipos para sumar el metal dorado a la delegación nacional, mientras que el Instituto Jiménez Garay de la provincia de Colón aseguró la medalla de bronce en la disciplina de balonmano masculino tras derrotar al seleccionado de El Salvador.

Por su parte en los otros deportes, el futsal panameño concretó el avance a las semifinales, el Colegio Richard Neumann superó 12-4 a Costa Rica en la rama masculina, mientras que el Instituto Rubiano venció 6-3 al conjunto anfitrión de Honduras en la categoría femenina.

Esto convierte al futsal en el único deporte de la representación panameña en ubicar a sus dos equipos en la disputa por la medalla de oro.

De acuerdo con el calendario oficial del certamen, las finales de futsal se disputarán este viernes 11 de septiembre cuando el Instituto Rubiano Enfrente a Costa Rica a las 2:00 p.m. en el sector femenino, seguido por el compromiso del Colegio Richard Neumann ante Guatemala a las 4:00 p.m. por el campeonato masculino.

A estos duelos se suma la clasificación del Instituto Urracá a la final de voleibol masculino frente al representativo costarricense y del Colegio Real en fútbol femenino, quienes derrotaron 7-0 a Guatemala.

Además, la delegación nacional continuó su participación en la segunda fecha de competencias del torneo de ajedrez, a la espera de más resultados en las otras disciplinas deportivas.