Noticias claves del jueves 10 de septiembre en Panamá y el mundo

La jornada informativa de este jueves 10 de septiembre estuvo marcada por anuncios relevantes para Panamá, tanto en materia de infraestructura y finanzas como en el ámbito deportivo, mientras que en el escenario internacional una decisión judicial generó atención por el manejo de imágenes relacionadas con integrantes de grupos armados.

-La Junta Directiva del Canal de Panamá anunció la designación de Miguel Antonio Lorenzo Fábrega como nuevo subadministrador de la vía interoceánica. El funcionario asumirá el cargo como parte del equipo que acompañará a la administradora Ilya Espino de Marotta en los desafíos que deberá enfrentar la principal ruta marítima del país durante los próximos años.

-La Superintendencia de Bancos de Panamá aprobó nuevas disposiciones sobre el cobro de comisiones y recargos por parte de las entidades bancarias. Las medidas, contempladas en el Acuerdo No. 7-2026, aprobado el pasado 25 de agosto, comenzarán a aplicarse el 4 de enero de 2027 y buscan establecer nuevas condiciones para este tipo de cobros.

-El sistema de transporte público tiene la mirada puesta en una posible ampliación de la red del Metro. Dentro del presupuesto recomendado para 2027 se contemplan recursos destinados a avanzar en la preparación de la licitación de la Línea 2A, una obra proyectada para conectar San Miguelito con el sector de Tumba Muerto y que, de concretarse las etapas previstas, podría extenderse posteriormente hacia áreas como Paitilla y Multiplaza.

-La renovación de Thomas Christiansen hasta 2030 abre una nueva etapa para la selección de fútbol de Panamá. El técnico adelantó que comenzará un proceso de renovación de la plantilla durante la próxima gira por Asia, prevista para finales de septiembre y comienzos de octubre. Christiansen explicó que espera incorporar entre siete y ocho nuevos jugadores respecto al grupo que llevó al Mundial de 2026, aunque mantendrá una base importante de futbolistas que participaron en el torneo.

-El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá ordenó ocultar publicaciones realizadas por De la Espriella en las que aparecían imágenes de cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados. La medida se produjo en el marco de una acción de tutela presentada por Santiago Osorio, representante del Partido Verde, quien alegó una posible vulneración de derechos fundamentales, con especial preocupación por la exposición de menores de edad a este tipo de contenido.