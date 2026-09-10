Canal de Panamá designa a Miguel Antonio Lorenzo Fábrega como subadministrador

La Junta Directiva del Canal de Panamá designó este jueves 10 de septiembre a Miguel Antonio Lorenzo Fábrega como subadministrador de la vía interoceánica, quien acompañará a la administradora Ilya Espino de Marotta en los retos que enfrentará el Canal durante los próximos años.

La designación fue realizada tras un proceso de evaluación de perfiles, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales de la Junta Directiva y con énfasis en la continuidad, estabilidad y visión de largo plazo de la vía acuática.

El presidente de la Junta Directiva y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, señaló que el proceso de selección fue riguroso y técnico, similar al utilizado para escoger a la administradora del Canal.

“Con esta designación reafirmamos nuestro compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la operación segura y continua del Canal”, afirmó Icaza.

Lorenzo Fábrega cuenta con 28 años de trayectoria en el Canal de Panamá, donde ha ocupado distintos cargos de responsabilidad.

Su carrera incluye posiciones como ingeniero estructural, gerente ejecutivo de Ingeniería, subgerente del Diseño del Tercer Juego de Esclusas y vicepresidente de Ingeniería y Servicios.

Desde 2020 se desempeña como vicepresidente de Infraestructura e Ingeniería, posición desde la cual tiene a su cargo la planificación, mantenimiento, conservación, modernización y gestión estratégica de la infraestructura y los activos del Canal.

También tuvo participación en el diseño, evaluación y ejecución del Programa de Ampliación del Canal de Panamá.

En su actual posición, Lorenzo es responsable de garantizar la confiabilidad operativa y sostenibilidad de la infraestructura canalera, así como su capacidad para responder a las necesidades futuras del comercio marítimo internacional.

El nuevo subadministrador es ingeniero civil egresado de la Universidad Santa María La Antigua.

Además, cuenta con una maestría en Ingeniería Estructural de The University of Texas at Austin y formación ejecutiva en la Kellogg School of Management de Northwestern University.

La Junta Directiva también destacó su experiencia en liderazgo y gestión de proyectos de alta complejidad.

Además, la directiva expresó su agradecimiento a Rubén Pérez Pinzón por su disposición y compromiso institucional.

Pérez Pinzón continuará como subadministrador encargado hasta que Lorenzo Fábrega tome posesión formal del cargo.