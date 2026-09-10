¿Subirá el pasaje del Metro? Esto respondió la entidad

El pasaje del Metro de Panamá no subirá de forma inmediata. Así lo afirmó César Pinzón, director general del Metro de Panamá, en respuesta a una consulta del diputado José Pérez Barboni, del partido Movimiento Otro Camino (MOCA) y de la bancada Seguimos, durante la sustentación del presupuesto de la entidad para 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Pérez Barboni preguntó por la sostenibilidad de la tarifa, ante las versiones y planteamientos que surgieron en torno a un posible aumento, y pidió conocer si existe una fecha prevista y cuáles serían las bases para determinar un eventual ajuste.
Pinzón respondió de forma categórica que no se contempla subir la tarifa en el corto plazo y cedió la palabra a Carlos Cedeño, director de Proyectos del Metro, para explicar el escenario tarifario ante la expansión del sistema.
Cedeño explicó que el Metro atraviesa un proceso de expansión con dos proyectos que modificarán el tamaño de la red: la Línea 3 y el teleférico de Panamá y San Miguelito.
Según el funcionario, ambos sistemas podrían incorporarse a la red en un horizonte hacia 2028, lo que llevará al Metro a analizar cómo integrar sus tarifas.
“Naturalmente el Metro debe hacer un análisis para la integración de estas tarifas”, explicó Cedeño durante la comparecencia.
El funcionario indicó que la entidad ya inició análisis sobre los costos operativos y de mantenimiento de la Línea 3 y del teleférico.
La revisión no se hará de manera aislada. El Metro también deberá considerar las dos líneas que actualmente operan y evaluar el funcionamiento conjunto de todos los sistemas que formarían parte de la red.
¿Habrá un aumento en el futuro?
La respuesta oficial para el corto plazo es no. Cedeño precisó que “en el futuro cercano no tenemos previsto un aumento”.
No obstante, dejó abierta la posibilidad de que el tema vuelva a la mesa cuando avance la expansión del sistema.
“Por la expansión del proyecto del Metro en el futuro puede que sea una conversación que llegue a la mesa”, aseguró el diputado Barboni, al referirse a una eventual discusión entre la institución y la Presidencia de la República.
“Así es”, respondió Cedeño al señalamiento del diputado.
Esto significa que el Metro no contempla actualmente un incremento de la tarifa, pero sí reconoce que el costo de operar y mantener una red más extensa será un factor que deberá analizarse.
El debate sobre la tarifa ocurre mientras el sistema registra una alta demanda. Pinzón indicó durante la sustentación presupuestaria que el Metro moviliza más de 400,000 usuarios diariamente.
Para 2027, la entidad estima transportar 132.4 millones de pasajeros y generar $52.6 millones en ingresos tarifarios.
El presupuesto recomendado del Metro para 2027 asciende a $873.8 millones, de los cuales $196 millones corresponden a funcionamiento y $677.3 millones a inversiones.
Entre las inversiones previstas están la compra de ocho unidades de trenes para reforzar la Línea 2, los compromisos de pago de la Línea 3, el desarrollo del teleférico de San Miguelito y la preparación de los términos de referencia para la futura licitación de la Línea 2A.
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