¡Lista oficial! Panamá define preselección para Mundial Sub-23

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) hizo oficial este jueves 10 de septiembre, el listado de peloteros que integran la preselección nacional Sub-23 para el próximo Campeonato Mundial en Managua, Nicaragua.

El grupo estará bajo la dirección del- mánager Aníbal Reluz Padre, estratega que obtuvo el campeonato de la categoría durante el último torneo premundial celebrado en la ciudad de Panamá en 2025, quien trabajará junto a un equipo de ocho asistentes en el proceso de selección final.

De esta manera, la convocatoria inicial contempla la evaluación de 42 jugadores, divididos en 17 lanzadores, cuatro receptores, 11 jugadores de cuadro interior y 10 jardineros.

Lanzadores: Carlos Días, Christopher Cuevas, Benjamín González, Dereck Gómez, Samuel Pérez, Edelindo Acosta, Jorge Quiel, Juan Ortega, Alain Pérez, Jezler Baules, Yereniel Herrera, Camilo Sánchez, Yeison Calvo, Zahir Zuñiga, Ismael Velasco, Eward Rodríguez y Anthony Ortega.

Receptores: Abel De León, Juan Diego Rosas, José Aparicio y Francisco Villamil.

Cuadro Interior: Amador Rojas, Arod McKenzie, Andrés Araúz, Edwin Hidalgo, Ricardo Acosta, Abdiel Alonso, Héctor Rayo, Pedro Hernández, Yeremi Lezcano, Jorge Pinilla y Jorge Rodríguez.

Jardineros: Juan Diego Alonso, Mauricio Pierre, Carlos González, Jael Escobar, Luis Rivera, Joaquín Gamba, Juan Caballero, Omar Ortega, Edwin Walden y Yeremy Sánchez.

Cuerpo Técnico: Aníbal Reluz Padre (Manager), Andy Hernández, Audes De León, Manuel Rodríguez, Dimas Ponce, Israel Delgado, Víctor Castillo y Ashley Ponce.

El pronunciamiento se hace tras la conclusión el pasado martes 8 de septiembre del III Campeonato Nacional de la categoría Sub-23 donde los Vaqueros de Panamá Oeste se coronaron campeones al vencer 12-9 a Chiriquí Occidente en diez episodios.