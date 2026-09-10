Marruecos defiende su relación con España y cuestiona las acusaciones sobre su gestión migratoria

El Reino de Marruecos defendió este jueves 10 de septiembre su relación con España y cuestionó las acusaciones formuladas contra las autoridades marroquíes en relación con la gestión migratoria, al tiempo que pidió esclarecer las circunstancias de los acontecimientos registrados en julio en la ciudad de Ceuta.

En un comunicado la Cancillería de Marruecos sostuvieron que optan por mantener con España una relación basada en la buena vecindad, el entendimiento político, la asociación económica y la cooperación en materia de seguridad.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí recordó que esta orientación quedó plasmada en la Declaración Conjunta de este 7 de abril de 2022, tras el encuentro entre el rey Mohammed VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El ministro del Interior de España solicitó a la Policía que verificara un informe según el cual un organismo gubernamental responsabilizó a las fuerzas de seguridad marroquíes de la entrada masiva de migrantes registrada en julio en el enclave de Ceuta, informaron fuentes de la entidad a AFP.

Mientras que Sánchez, afirmó el 31 de agosto de 2026 que Marruecos no era responsable de ese episodio y acusó a Israel, Rusia y la extrema derecha de difundir desinformación sobre la entrada masiva de alrededor de 70.000 migrantes en Ceuta.

Según Rabat, ese documento abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales, sustentada en el respeto mutuo, la confianza, el diálogo permanente y la búsqueda de una asociación beneficiosa para ambos países.

El Gobierno marroquí afirmó que este enfoque permitió a ambos países fortalecer los ámbitos que comparten y gestionar sus diferencias mediante el diálogo.

En materia económica, señaló que España es el primer socio económico de Marruecos, mientras que Marruecos es el segundo socio comercial de España fuera de la Unión Europea.

También destacó la cooperación en seguridad, particularmente en la lucha contra redes terroristas y criminales, y sostuvo que las operaciones conjuntas han permitido salvar vidas.

Respecto a la migración, Marruecos aseguró que la cooperación con España ha sido coordinada y eficiente, pero consideró necesario realizar un examen exhaustivo de los acontecimientos ocurridos en julio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí planteó varias preguntas sobre las acusaciones contra su país y cuestionó por qué se mantienen señalamientos cuando, según afirma, “ningún dato, hecho o informe” establece la implicación de las autoridades marroquíes.

Asimismo, preguntó por qué no son devueltos los migrantes irregulares cuando, según Rabat, el Gobierno marroquí se comprometió oficialmente a readmitirlos.

Marruecos también cuestionó que los menores no acompañados permanezcan alejados de sus familias, pese a que las autoridades marroquíes, según el comunicado, han solicitado su retorno.

El Ministerio sostuvo que las respuestas a estas cuestiones deben buscarse en los actores españoles.

Rabat también expresó su preocupación por lo que considera una instrumentalización política y mediática de Marruecos dentro de la agenda interna española.

El Gobierno marroquí criticó a sectores políticos y mediáticos que, a su juicio, han utilizado al Reino como parte de disputas partidistas y cuestionó iniciativas de instituciones legislativas y judiciales que considera que contribuyen a aumentar las diferencias entre ambos países.

En ese contexto, Marruecos advirtió sobre lo que calificó como una “estrategia del miedo” y sostuvo que el análisis objetivo debe prevalecer sobre las acusaciones.